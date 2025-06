Световноизвестният кларинетист и диригент Чарлз Найдик с изключителна концертна и образователна програма в България

Един от забележителните кларинетисти на нашето време – Чарлз Найдик, ще бъде в България между 23 юни и 1 юли 2025 г. по покана на Софийската филхармония, за да изнесе две престижни концертни участия и да проведе серия от майсторски класове и образователни събития за млади музиканти и професионалисти.

Определян като „най-великият кларинетист на нашето време" (Record Geijutsu, Япония) и „артист с необикновени качества" (The New Yorker, САЩ), Чарлз Найдик се слави с уникална комбинация от техническо съвършенство, дълбока музикалност и иновативен подход към репертоара – от Моцарт и Брамс до най-съвременни композитори.

Столичната публика ще има възможност да го чуе в две поредни вечери като солист и камерен изпълнител. На 26 юни той ще изпълни Концерт за кларинет от Арън Копланд с оркестъра на Софийската филхармония под диригентството на Мануел Тевар, а на 27 юни заедно със Струнен квартет „Филхармоника" ще представи два от шедьоврите на камерната музика – кларинетните квинтети на В. А. Моцарт и Йоханес Брамс.

Найдик е не само забележителен изпълнител, но и педагог от световна величина. Преподава в The Juilliard School, Manhattan School of Music, Mannes School of Music и CUNY Graduate Center. Заедно със съпругата си – кларинетистката Аяко Ошима – създават Фондация „Artena", която чрез музика и изкуство насърчава глобално сътрудничество и хуманистични ценности.

По време на гостуването си в България той ще сподели своите знания в рамките на майсторски класове в София (23–25 юни), Варна (28 юни–1 юли), и лекция-дискусия, посветена на кларинетните сонати на Брамс (24 юни). Домакин на интензивната концертна и образователна програма е Софийска филхармония, а майсторските класове във Варна се организират в сътрудничество с Националното училище по изкуствата „Добри Христов".

Българската публика и младите музиканти имат уникалната възможност да се докоснат до личността и изкуството на един от водещите кларинетисти на нашия век – артист, който обединява традиция и новаторство, дълбока култура и неподправена страст към музиката.

КОНЦЕРТИ В СОФИЯ

26 юни, 19:00 часа, Зала „България" – Концерт на Софийска филхармония, диригент- Мануел Тевар, солисти – Чарлз Найдик, кларинет, Виолета Радомирска (мецосопран)

В програмата: Арън Копланд – Концерт за кларинет и струнен оркестър и Ленард Бърнстейн – Симфония №1 за мецосопран и оркестър, „Йеремия"

27 юни, 19:00 часа, Камерна зала „България" – камерна вечер с участието на квартет „Филхармоника" и Чарлз Найдик. В програмата: В. А. Моцарт – Кларинетен квинтет в ла мажор, К. 581 (изпълнен с басет кларинет) и Йоханес Брамс – Кларинетен квинтет в си минор, оп. 115

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

24 юни, 19:00 часа, Студио Музика, Концертен комплекс „България" – лекция-дискусия „Сонатите на Брамс – нови прозрения в камерния диалог" – вход свободен.

23–25 юни, Студио Музика, Концертен комплекс „България" – майсторски клас по кларинет за студенти и професионалисти.

28 юни–1 юли, Варна – интензивен майсторски клас по кларинет и камерна музика за млади изпълнители, организиран в сътрудничество с Националното училище по изкуствата „Добри Христов".

Чарлз Найдик – Кларинетист, диригент и педагог

Международно признатият кларинетист и диригент Чарлз Найдик е определян като „най-великият кларинетист на нашето време" (Record Geijutsu, Япония). Известен със своя хипнотизиращ тон, блестяща техника и дълбоко музикално разбиране, Найдик е еднакво уважаван както за интерпретациите си на класически произведения, така и за постиженията си в сферата на съвременна музика. The New Yorker го определя като „артист с необикновени качества — майстор на инструмента си и интерпретатор, който държи публиката в напрежение с всяка фраза".

Като отдаден специалист на съвременната музика и исторически информираната интерпретация, Найдик е изпълнявал премиерно творби от композитори като Елиът Картър, Милтън Бабит и Джоун Тауър, както и възстановки на оригиналните версии на произведения от Моцарт и Копланд. Изнасял е концерти с водещи оркестри по света, включително Кралския филхармоничен оркестър, NHK Симфониета, Баварския радиооркестър и камерния оркестър Orpheus. Той е и член на престижния духов квинтет на Ню Йорк (New York Woodwind Quintet).

В ролята си на диригент той е известен със своите задълбочени и исторически издържани интерпретации. Наскоро дирижира концерти в Япония, САЩ и Европа, често изпълнявайки едновременно ролите на солист, диригент и композитор. Записите му включват компактдискове на „Deutsche Grammophon", „Sony" и „Chandos" и обхващат широк репертоар от Моцарт до Урсула Мамлок.

Отдаден педагог, Найдик преподава в The Juilliard School, Manhattan School of Music, Mannes School of Music и в Graduate Center на City University of New York. Заедно със съпругата си, кларинетистката Аяко Ошима, той основава концертната поредица „WA" в Ню Йорк и музикалния семинар в Китакаруизава, Япония. Двамата създават и фондация „Artena", която насърчава сътрудничество между артисти по целия свят и диалог чрез музикалното изкуство.