Французите от Air отбелязаха с голям концерт в София 27 г. от емблематичния си албум Moon Safari

Емблематични песни като Sexy Boy, Kelly Watch The Stars, All I Need и Talisman прозвучаха за първи път на живо в София в изпълнение на френското електронно дуо Air.

Французите от Версай Жан-Беноа Дюнкел и Никола Годен, по-известни само като Air, отбелязаха 27 години от издаването на емблематичния си първи албум Moon Safari с голям концерт във Vidas Art Arena (Столичния Колодрум), като част от серията Sofia Solid.

Още в началото Air зарадваха своите фенове с изпълнението си на песни като Sexy Boy и La Femme d'argent, а публиката ги викаше на бис. Концертът им беше придружен и със страхотни визуални ефекти, които напълно отговаряха на тематиката на албума им - Moon Safari. Преди тях на сцената излезе DJ Desy.

Дебютният албум на групата постига международен успех през 1998 г., като обединява мелодия, нежност, футуристична естетика и вдъхновяващи текстове. Някои от песните, които включва, прозвучават и в немалко филми. "Moon Safari е дълбока, универсална магия, изпълнена с любов и мистерия", казва за албума Дюнкел, а Годен го описва като "перфектен". С музиката си френското дуо вдъхновява артисти като София Копола, Дейвид Боуи и Мадона.