BG фенове първи чуха новата песен на най-голямата латино звезда Джей Балвин преди световната ѝ премиера

Най-голямата латино звезда в момента Джей Балвин за първи път пя пред българските си фенове миналата вечер на Столичния колодрум. Той започна концерта с най-големите си хитове Mi Gente, Loco Contigo, както и песента Azul, която покори ТикТок през последната година.

С турнето, с което гостува и у нас, той представя последния си албум Rayo, но изпълни и любими на милиони хора по цял свят парчета от последните години като Say my name и I like it like that. Към българските си фенове направи специален жест, като изпя най-новия си сингъл Noventa ден преди официалната му премиера. Латино звездата пя и танцува на сцена, на която беше паркиран истински автомобил, а визуалните ефекти вървяха на три огромни екрана. Първоначално той се появи пред публиката с дълга тениска и кожени ръкавици, след това смени аутфита с бял потник, който малко по-късно разкъса, оставайки гол до кръста за радост на женската част от публиката.

Феновете отказваха да го пуснат да си тръгне и дълго го аплодираха, а връщайки се за бисовете той каза: "Тъкмо бях стигнал до колата, когато ми звъннаха и ми казаха, че все още сте тук и трябваше да се върна".