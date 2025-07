Отиде си Майкъл Медсън - най-добрият лош на Куентин Тарантино

В частния си дом в Малибу преди два дни беше намерен мъртъв актьорът Майкъл Медсън, един от любимците на режисьора Куентин Тарантино.

Според телевизия NBC причината е, че сърцето на 67-годишния американец, който играеше главно лоши момчета, бандити и психопати, просто е спряло.

Причина за смъртта

Медсън, актьорът с дрезгав глас от някои от емблематичните филми на Тарантино, е известен главно от "Глутница кучета" и втората част на "Убий Бил". Източник на новината е мениджърът на актьора Рон Смит.

Журналистите от интернет сайта TMZ твърдят, че неизвестен засега човек е открил Медсън в дома му в Малибу, но актьорът вече е бил мъртъв, затова се обадил на 911. Причините за смъртта се разследват, но засега няма подозрения, че не е по естествени причини, особено че може да се е самоубил.

"През последните две години Майкъл Медсън направи прекрасни неща с независимото кино, в това число с вече завършените проекти "Път към възкресението", "Отстъпки" и "Готварска книга за домакините от Юга". Той действително се готвеше за следващата глава от книгата за живота си", написаха от TMZ.

Освен това от екипа на Медсън обявиха, че е искал да издава книга със заглавие "Сълзи за баща ми: Разсъждения и поезия за един престъпник".

Актьорът се появява на бял свят на 25 септември 1957 г. в семейството на пожарникар и поетеса кинокритик. Той е второто от три деца - има по-малка и по-голяма сестра, и започва да работи от съвсем малък - боядисва, освен това е автомеханик, санитар и общ работник.

Но всичко се променя, когато го забелязва режисьорът Мартин Брест, който го убеждава да се яви на проби. За първи път Майкъл играе във филма "Военни игри" през 1983 г., когато е на 27. Освен това получава роли в театър Steppenwolf в Чикаго под ръководството на Джон Малкович.

Знакови роли и филми

През над 40-годишната си кариера Медсън изиграва десетки забележителни роли на екрана. Но все пак става знаменит заради ролите си във филмите на Куентин Тарантино. Режисьорът първо го избира да играе Господин Рус в "Кучета в резерв" - филм, който до някаква степен промени киното в Холивуд.

Сцената, в която героят му отрязва ухото на полицай под звуците на песента Stuck in the Middle With, шокира максимално зрителите и го вкара в номинираните топ 400 на най-великите гадняри в киното на Американския институт за киноизкуство.

Между другото, Медсън е трябвало да изиграе и героя на Джон Траволта в "Криминале" (бил е първи избор), но отказва заради прекалено натоварен график. По-късно признава, че съжалява за отказа. Въпреки това той се снима и в други филми на Тарантино - "Убий Бил 2", "Омразната осморка" и "Имало едно време в Холивуд".

"От над 170 филма, в които съм се снимал, ме питат само за тези на Тарантино. Но той действително разбираше какъв актьор съм", разказва Медсън. Заради външността му на лошо момче режисьорите му предлагат предимно роли на убийци, психопати и бандити, но самият той смята, че е способен да играе и друг тип герои, но признава, че е "главен герой, затворен в тялото на злодей". Все пак винаги напомня, че хората са забравили, че е изиграл и ролята на бащата във "Волният Уили".

"Кариерата ми беше много странна. Нещо като кардиомонитор. От време на време се вкарвам в готин проект, за да може да си поддържам пулса в норма. А после се вкарвам в някакъв проект и се надявам да се получи добре и да заработя кинти, които да ми осигурят добър живот и покрив над главата на малките чудовища, с които живея", казва той в интервю.

Освен телевизионните и кинопроектите актьорът озвучава и герои от видеоигри, в това число Grand Theft Auto III, серии от Dishonored и Crime Boss: Rockay City. Също така публикува стихове и художествена фотография. Има издадени осем сборника със стихове, като за единия е получил наградата Firecracker Award. В интерес на истината стиховете му са по-скоро мрачни и главно на тема за самота и тъга. В едно интервю той признава, че това му помага да се справи с житейските си проблеми.

Личен живот и семейна трагедия

Медсън е бил женен три пъти. Първата му съпруга е доведената сестра на Шер - Джордана Лапиер, а втората - Джанин Бисиняно, която му ражда двама синове. Третата е Деана Моргън, бившата на музиканта от групата Stray Cats Брайън Сецър, от която има още трима синове.

Медсън е арестуван два пъти - веднъж за насилие над дете, а втория път за жена. Съпругата му заявява, че той я избутал и след това я е изгонил на улицата.

Но най-тежкият удар за Медсън е самоубийството през 2022 г. на сина му Хадсън Лий, който е кръщелник на Куентин Тарантино. Според Медсън синът му е бил тормозен в армията, където е служил, и това е бил спусъкът за отключване на депресията му.