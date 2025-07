Свидетел излезе с нови разкрития за смъртта на Тупак, замесен е и рапърът Пи Диди

Преди близо три десетилетия, на 7 септември 1996 г. Марион "Шуг" Найт, тогава 31-годишен изпълнителен директор на Death Row Records и една от най-страховитите фигури в музикалния бизнес, кара черно BMW 750 на изток през Лас Вегас. На пътническата седалка до него седи 25-годишният рапър Тупак Шакур, чийто културен отпечатък вече е засенчил мултиплатинения му каталог. Облечен във Versace, Шакур все още е на свобода въпреки че въпросната вечер е имал жестока свада с член на банда "Крипс" в Син Сити, която се е случила само часове по-рано след боксов мач на Майк Тайсън .

Зад Найт и Шакур се движи конвой от около десет коли. След това, на ъгъла на "Фламинго" и "Ковал" до тях спира бял Кадилак последен модел.

Според документи, подадени от прокурорите на Лас Вегас през юли 2024 г., и изнесени за сп. People, членът на South Side Compton Crips Орландо "Бейби Лейн" Андерсън не е имал правилния ъгъл за стрелба.

Твърди се, че Андерсън е предал полуавтоматичния пистолет "Глок" калибър 40 на колегата си от бандата Деандре "Големия Дре" Смит, който е открил огън от задната седалка на превозното средство - общо 13 изстрела. Четири куршума удрят Шакур в гърдите, ръката и бедрото. Найт е ранен в главата, но оцелява. Шакур, който редовно е носил бронежилетка, не е имал такава онази нощ.

Вътре в BMW-то звучи неиздаваната песен на Тупак от 1997 г. "Never Had a Friend Like Me", спомня си Найт. Говорейки от затвора "Ричард Дж. Донован" в Калифорния, където излежава 28-годишна присъда за убийство с бягство от местопрестъплението, Найт, сега 60-годишен, размишлява върху момента, който променя всичко, като единствен жив свидетел на смъртоносната стрелба: "Тупак е най-любимият ми човек. Той промени живота ми завинаги. Не трябваше да умира. Част от мен си отиде, когато той умря", казва в ново интервю.

В продължение на близо 30 години никой не е подведен под отговорност за убийството на Шакур. Стрелбата се случва на едно от най-охраняваните кръстовища в Америка, на фона на нарастващо напрежение между враждуващи звукозаписни компании, свързани с банди.

Мнозина посочват по-дълбока причина за замразяването на случая: нежелание да се пресекат линиите на влияние, власт и страх, които далеч надхвърлят музиката. Но през септември 2023 г. нещата най-накрая се обръщат. Дуейн "Кийф Д" Дейвис - бивш лидер на "Крипс" и последният жив заподозрян от скандалния бял Кадилак онази нощ, е арестуван и обвинен в организирането на убийството.

В сензационно съдебно досие от 18 юли 2024 г. окръжната прокуратура на окръг Кларк разкрива отдавна скрити показания в полицията от 2009 г., в което Дейвис, говорейки като бивш поверителен информатор в продължение на две години, не само твърди, че е подробно описал собствената си роля в убийството, но и многократно е посочил и музикалния магнат Шон " Пи Диди" Комбс, тогава известен като Пъфи, като човека, който е поръчал убийството на Тупак Шакур.

Дейвис обвинява Комбс, че е бил бесен от безмилостните подигравки на Тупак.

От Министерството на правосъдието на САЩ публикуват и доклад за интервю от 2008 г. , в което Дейвис твърди, че Комбс е казал, че "трябва да се отърве от Найт и Шакур" и е предложил на Дейвис 1 милион долара, за да "се справи с проблема".

Найт, все още борещ се с всичко това, казва: "В крайна сметка получавам куршум на сантиметър от черепа си, но в същото време всички знаят откъде са дошли милиони долари."

Комбс отдавна категорично отрича всякаква роля в стрелбата, а служител по връзки с обществеността на Столичното полицейско управление на Лас Вегас заяви пред People през 2024 г.: "Шон Комбс никога не е бил считан за заподозрян в разследването за убийството на Тупак Шакур."

В момента Комбс е изправен пред сериозни федерални обвинения, включително трафик на хора с цел сексуална експлоатация, рекет и проституция. Съдбата му ще бъде решена от дванадесет съдебни заседатели през следващите седмици в Южния окръг на Ню Йорк.

Дейвис, който пледира невинен за убийство от първа степен, остава в ареста в очакване на съдебния процес, който е отложен до 9 февруари 2026 г. Защитата му твърди, че свидетелски показания сочат, че по време на стрелбата е бил в Лос Анджелис. Но прокурорите продължават да цитират собствените му признания, най-вече мемоарите му от 2019 г. "Легендата от улица "Комптън" , пише Дир.бг.