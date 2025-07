Soulfly снимаха клип за новия си албум в София, после изригнаха в "Маймунарника"

Българските фенове показаха защо Макс Кавалера винаги се отбива при тях на всяко турне из Европа. Поредното гостуване на Soulfly в София се превърна в малък празник за почитателите на тежката музика, който засенчи дори големия - приемането на България в еврозоната.

А зоната на Soulfly беше "Маймунарника", препълнен с момчета и момичета с тениски на бандата, от която знаеха какво да очакват - любимите парчета, изпълнени с много мощ. Но имаше и изненади.

Вечерта започна с българската банда Urban Grey. Загряха публиката с много хъс, а след тях феновете трябваше да се хидратират с много бира.

Малко банди могат да се похвалят, че феновете им буквално завират още с първите тонове на сцената. Soulfly са сред тях. Без претенции заради звездния си и легендарен статут, Макс Кавалера поведе останалите и всички изреваха рефрена от първото парче "This Is The Prophecy..." от четвъртия албум на бандата, който излезе преди 21 г.

"Благодаря", казваше Макс след всяко парче. След поредното си посещение у нас той се справя отлично с фрагменти от българския език. Личеше му, че се чувства като у дома си. Няколко пъти призова публиката за "съркъл пит" и го получаваше веднага. Както се казва в клишето - разходиха феновете из цялата си дискография.

Към края на сета Макс обяви, че бандата е снимала клип към парче от предстоящия си албум в София. И з апърви път го изпълниха на живо като комплимент към хората в "Маймунарника". Последваха още две парчета, които довършиха публиката.

Това беше второто гостуване на Макс Кавалера за 1 г., организирано от Blue Hills Events. Миналото лято основателят на Sepultura свири парчета от първите албуми на легендарната банда с проекта Cavalera. На същото място в сряда потопи публиката в енергията на музиката на Soulfly. И със сигурност ще се върне у нас.

