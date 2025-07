Тръмп се показа като Супермен, публикуваха го от Белия дом

Изображение на американският президент Доналд Тръмп, представен като Супермен, се разпространи в социалните мрежи от Белия дом. То идва преди премиерата в САЩ на филма за супергероя на режисьора Джеймс Гън - „Супермен".

В публикацията в "Екс" Белият дом заяви: "Символът на надеждата. Истината. Справедливост. Американският път. Супермен Тръмп".

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

Най-новият филм на „Уорнър Брос Пикчърс" ще излезе на големите екрани в САЩ на 11 юли.

Снимката на „Супермен Тръмп" обикаля социалните мрежи и е събрала над 1,2 милиона гледания.

„За да може бързо да отлети до острова на Джефри Епщайн?", коментира потребител.

"Онзи неудобен момент, когато дори Германия те смята за Хитлер...", отбелязва друг.

Трети потребител се пошегува: "Невероятно. Новата ера на героите е сред всички нас".

Друг коментар гласи: „Ако вярваше в истината и справедливостта, досиетата на Епщайн щяха да бъдат публикувани, а списъкът щеше да е в затвора."

„Ако сте за Истината и Справедливостта, тогава къде е списъкът на Епщайн?", коментира друг потребител.

Неотдавна Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР оповестиха наблюденията си, свързани със случая „Епщайн", предаде bTV.

Според разследващите агенции Джефри Епщайн не е поддържал така наречения „списък с клиенти", в който са замесени високопоставени лица. Според констатациите Епщайн се е самоубил в килия на нюйоркски затвор през 2019 г., докато е очаквал съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Спорът за досиетата на Епщайн набра скорост след като коментарите на главния прокурор Пам Бонди и директора на ФБР Каш Пател отново се появиха.

„В момента седи на бюрото ми, за да го прегледам", отговори Пам Бонди през февруари тази година на въпрос за списъка с клиенти на Епщайн.