Обявяват номинираните за наградите „Еми“ на 15 юли

От фентъзи антиутопията „Разделение" (Severance) и шокиращата психологическа драма „Юношество" (Adolescence) през медицинската атмосфера ала Холивуд на „Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt) са сред очакваните фаворити за тазгодишните награди „Еми", предаде АФП. Номинациите ще бъдат обявени във вторник, 15 юли.

Миналата година японският сериал „Шогун" триумфира с 18 приза „Еми".

Седемдесет и седмото издание на отличията ще се състои на 14 септември.

„Разделение" тръгва добре

Сериалът „Разделение" на Apple TV+ може да оглави номинациите тази година, прогнозира АФП. Героите са служители в биотехнологична компания, чиито лични спомени се изтриват, когато са на работа и обратно. „Това наистина е отличен сериал, който ще получи куп номинации", смята Пийт Хамънд, експерт от специализирания сайт Дедлайн. „Сериалът ще се справи по-добре, отколкото първия си сезон", прогнозира Хамънд, като смята, че звездата Адам Скот е фаворит за номинацията за най-добър актьор в драматичен сериал, пише БТА.

„Спешни случаи в Питсбърг" или „Спешно отделение" на „стероиди"

Престилките и звуците от медицинската апаратура на „Спешни случаи в Питсбърг" съблазняват и публиката, и критиката. Сериалът на HBO Max е „Спешно отделение" на „стероиди", се шегува Пийт Хамънд, правейки препратка към класиката в жанра, тъй като една от звездите – Ноа Уайли, участва и в „Спешни случаи в Питсбърг". Но за номинацията за най-добър актьор Уайли ще се изправи срещу силната конкуренция на Адам Скот, Гари Олдман („Бавни коне" - Slow Horses) и звездата Педро Паскал от адаптацията на известната видеоигра „Последните оцелели" (The Last of Us), е прогнозата на АФП.

Комедиите „Хитринки" (Hacks), „Мечката" (The Bear), „Студиото" (The Studio)

При комедиите - „Хитринки" и „Мечката" ще се сблъскат отново. „Хитринки" с актрисата Джийн Смарт в ролята на комедиантка, която има сложни отношения с младата си асистентка, спечели наградата миналата година.

Мрачната сатира за ресторантьорския бизнес в Чикаго „Мечката" доминира на предишните „Еми", но третият сезон разочарова критиката. Четвъртият, който току-що излезе, среща по-добър прием, което може да бъде в негова полза, смята Пийт Хамънд.

Новото попълнение „Студиото" на Apple TV+ е възможно да изненада с язвителния си поглед към Холивуд, информира АФП.

Непобедимото „Юношество"?

В категорията на минисериалите „Юношество" на Нетфликс започва като големият фаворит със своите завладяващи епизоди, всеки от които е заснет в един кадър. Лентата разказва смразяващата история на 13-годишно момче, обвинено в убийството на своя съученичка.

„Не виждам да има нещо ново в тази категория. Не виждам кой може да го победи", отбелязва Пийт Хамънд.

Възможна е конкуренция от друг минисериал на Нетфликс – „Чудовища: историята на Лайл и Ерик Менендес" – криминална сага, вдъхновена от истинската история на двама братя от Калифорния, осъдени за убийството на родителите си, които ги обвиняват в сексуално насилие.