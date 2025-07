Три часа Guns N' Roses пред препълнения стадион "Васил Левски"

С песента Welcome to the Jungle от 1987 г. легендарната банда даде старт на дългоочаквания си концерт у нас на стадион "Васил Левски". Точно в 19,30 часа прозвучаха първите акорди на парчето и "пришпориха" стотиците фенове, наредили се да си купуват храна и напитки, да притичат бързо към местата си.

Три часа, без почивка, 63-годишният Аксел Роуз изпълняваше някои от най-известните песни на Guns N' Roses, а неотлъчно до него беше и един от най-добрите китаристи в света - Слаш. За първи път българската публика ги видя заедно на сцената, тъй при предишното гостуване на групата през 2012 г. на мястото на Слаш бе Диджей Ашба. С тях бяха Дъф Маккаган – бас, Ричард Фортус – ритъм китара, Дизи Рийд – клавишни, Мелиса Рийс – клавишни и Исак Карпентър - барабани.

Преди тях в 18 ч на сцената се качиха специалните гости - американската хип-хоп група Public Enemy. След като подгряха публиката, легендите от Guns се качиха на сцената на стадиона и изпълниха трийсетина от известните си песни. Публиката полудя на парчетата Civil War, Don't cry, November Rain, а истинска експлозия от емоции настана, когато бандата изпълни хитовете от дебютния им албум Appetite for Destruction - Mr Brownstone, Paradise city, Night Train, Sweet Child o' Mine.

Накрая Слаш хвърляше към публиката перца за китара, а към легендите от Guns се присъединиха и Public Enemy и заедно се поклониха.