Mediterra Restaurant & Wine Bar е сред най-добрите ресторанти за вино в света

Mediterra Restaurant & Wine Bar в Grand Hotel Millennium Sofia беше отличен за своята изключителна винена листа в наградите на Wine Spectator’s 2025, които оценяват ресторантите с най-добри винени листи в света.

„Винената листа е идентичността на ресторанта на хартия, и тазгодишните носители на наградите на Wine Spectator за ресторанти отразяват както дълбоки познания, така и страст към откритията,“ каза Марвин Р. Шанкен, редактор и издател на Wine Spectator. „С гордост представям 3,811 ресторанта по света, които спечелиха награда за ресторант тази година – вдигаме чаша за всички наши победители.“

„Да бъдем сред отличените ресторанти в Wine Spectator беше мечта на целия екип и сме щастливи, че през тази година успяхме да го постигнем. Mediterra Restaurant & Wine Bar се нарежда сред лидерите в света, които предлагат най-добрите селекции вино и това ни помага да затвърдим позициите на България като дестинация за винен и кулинарен туризъм“, сподели Михаела Козанова, мениджър „Бизнес Развитие“ на Grand Hotel Millennium Sofia.“

Михаела Козанова, мениджър „Бизнес Развитие“ на Grand Hotel Millennium Sofia

Стартирани през 1981 г., наградите за ресторанти представляват единствената програма в света, фокусирана изключително върху виненото обслужване в ресторантите.

Те се присъждат на три нива: Тhe Award of Excellence / Награда за отличие, Тhe Best of Award of Excellence / Най-добра награда за отличие и Grand Award / Голяма награда, като тази година има съответно 2,010; 1,704; и 97 победители във всяка категория.

През 2025 г. Mediterra Restaurant & Wine Bar спечели за първи път Наградата за отличие. Тази награда признава ресторанти, чиито винени листи включват добре подбрана селекция от качествени производители, съчетана тематично с менюто както по цена, така и по стил. Това поставя Mediterra Restaurant & Wine bar сред 1704-те ресторанта в света с толкова разнообразна винена листа.



Wine Spectator

Wine Spectator е водещият световен авторитет в областта на виното. Основавайки се на списание Wine Spectator, печатно издание, което достига до около 3 милиона читатели по целия свят, марката обхваща и най-обширния уебсайт за вино (WineSpectator.com), мобилни платформи и серия от специални събития. Wine Spectator изследва света на виното от лозето до масата, разглеждайки ролята на виното в съвременната култура и предоставяйки експертни ревюта.

Mediterra Restaurant & Wine Bar

Вдъхновен от спокойствието на средиземноморските летни дни, Mediterra Restaurant & Wine Bar е симфония от най-добрите кулинарни практики от Гърция, Испания, Италия, Франция и Португалия. Под ръководството на визионерския талант на шеф Светослав Серафимов, кухнята на Mediterra е симфония от креативност и свежи вкусове.

Валентин Рударски, сомелиер

Главният виновник за винената листа на Mediterra Restaurant & Wine Bar е сомелиерът Валентин Рударски. Със селекция от над 400 етикета от цял свят, той успява да изгради винена листа, която да грабне вниманието на експертите от Wine Spectator. Картата е събрала етикети от любими и добре познати тероари в България, Италия, Испания, Франция и по-далечни и екзотични етикети от Северна Америка, Нова Зеландия, Израел.

Сред редките етикети в селекцията на сомелиер Рударски попадат пенливи вина като La Grande Anee Bollinger Brut (2015) и Ca' del Bosco Annamaria Clementi Brut DOCG Lombardy (2016), както и премиум вина включващи Corton-Charlemagne Grand Cru, Bouchard Pere & Fils (2018), Grand Cru Echezeaux, Domaine Gerard Julien & Fils (2022), Grand Cru Corton Clos du Roi, Domaine de Montille (2021), Cote Rotie La Mouline Syrah & Viognier, E. Guigal (2019), Amarone della Valpolicella Classico, Giuseppe Quintarelli Winery (2017), Solaia Marchesi Antinori, Toscana IGT (2019), Opus One Opus One Winery, Napa Valley (2018) и позиции с разнообразие от реколти като Pintia Tinta de Toro Vega Sicilia, Toro (2006, 2017 и 2018).

Това са само малка част от етикетите за ценители и колекционери, които могат да се открият в Mediterra Restaurant & Wine Bar, а екипът е твърдо решен да надгражда и допълва богатата колекция с още по-редки и изтънчени вина.