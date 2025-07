На 63 г. Аксел Роуз спринтира по сцената в София. Но и той след Бочели е недостоен за слуха на “разбирачите”

А иначе заедно със Слаш се раздаваха, изпълниха всички легендарни парчета и любезно благодариха на публиката

Аксел Роуз, вокалистът на легендарната група Guns N' Roses, се раздаваше три часа на сцената в жегата в понеделник вечер в София. Но още не беше завършила Paradise City, с която приключи концертът, и "разбирачи" започнаха да хейтят - и на живо сред публиката, и във фейсбук.

Бил дебел, не можел да пее.

Не е дебел и пее

Не като в началото на 90-те, но пее. И само устата да си отваряше, публиката можешe да го замести, защото знае всяка дума от емблематичните песни, които е написал.

Малко са бандите с около 60-годишни членове, които ще го направят за феновете - без плейбек, почивки от по 10 минути и дълги речи с глобални послания. И най-важното - над 40 хиляди на стадион "Васил Левски", неповторима атмосфера, музикално и мултимедийно шоу на световно ниво. И възможност за феновете да бъдат сред свои и пред любимата банда.

Перфектна организация за събитие от този мащаб от страна на "Фест тийм" - влизане за 3 минути, излизане за 5. Охраната и медицинските екипи също бяха безупречни. Заради безмилостната жега имаше

хора на различна възраст, на които им прилошаваше

Буквално за секунди охраната посочваше на медицинските екипи всеки нуждаещ се от помощ.

Заради юлските жеги на "Васил Левски" се допускаше и всеки посетител да внесе до половин литър вода в собствена бутилка без капачка. Хора с увреден слух имаха възможност да станат пълноценна част от събитието и да усетят музиката с цялото си тяло, благодарение на революционните haptic костюми Music: Not Impossible.

Хип-хоп легендите от Ню Йорк Public Enemy откриха шоуто по график и под жаркото слънце още в 18 ч. Chuck D and Flavor Flav са сред първите рапъри, които записаха парчета с рок групи в края на 80-те и началото на 90-те. Със стегнат сет с послания за мир и против расизма Public Enemy подгряха публиката, но не слязоха зад кулисите, а заеха местата си по ъглите за шоуто на Guns. С тяхна тениска Слаш излезе на концерта Back to the Beginning на "Вила Парк" в Бирмингам в началото на юни тази година.

Точно в 19,30 ч Аксел, Слаш, Дъф и останалите от сегашния състав на бандата превзеха сцената. Без помпозности, претенции и излишества. И малко изненадващо за родните фенове, които не са свикнали хедлайнерът да излиза по светло. Welcome to the Jungle, babe... Първото парче от дебютния албум на Guns N' Roses, който излезе на същата дата преди 38 г. Стадионът веднага завря. Енергията преля в Mr. Brownstone от същия албум, Bad Obsession от следващия, известен като "Илюзиите", шедьовъра Civil War, кавъра на WINGS Live and Let Die. Забележително е как банда само с три авторски албума в класическия си състав между 1987 и 1991 г. може да събере на стадион хора от три поколения, половината от които

са заченати на класики като Don't Cry

и November Rain, за която Аксел зае мястото си зад пианото.

Слаш сменяше китара след китара и изпълняваше сола в уникалния си стил. Претупа само това на This I love - прочувствената балада от албума Chinese Democracy от 2008 г., в който той, Дъф и останалите не участваха (с изключение на клавириста Дизи Рийд, който е с групата от 90-те, но никога не е бил сред основните лица). Мнозина наричат бандата от това време Аксел Роуз Бенд, но в понеделник Guns изпълниха 3 парчета от най-дълго чакания албум в рок историята. На първото от Chinese Democracy и 19-о поред за вечерта - Sorry, Аксел свали слънчевите очила. Слънцето вече беше залязло. Освен това -

Слаш ни свири

блус с емблематичния си класически Gibson,

вторият китарист Ричард Фортъс скромно, но майсторски импровизира по време на парчетата, секси клавиристката Мелиса Рийс и колегата Дизи« Рийд поддържаха мощен фон на стената от звук. И така 31 парчета. Очакваният финал, разбира се, беше Paradise City. Вече в бяло, Аксел опита да върне старите времена със спринтовете по сцената. За 63-те му години се получи добре.

Въпреки че е известен с лошата си комуникация с феновете, Аксел Роуз няколко пъти благодари на хората на стадиона и на София, че са накарали него и групата му да се почувстват като у дома си.

Като за финал - Аксел Роуз е велика рок звезда, оцеляла през бурите на алкохола, дрогата и славата. Не е Андреа Бочели или Пласидо Доминго, но няма и нужда.

Турнето на Guns N' Roses продължава. То започна през май в Саудитска Арабия, а последната дата за Европа е на фестивала "Вакен" в Германия. След това Аксел, Слаш, Дъф и компания се насочват към Латинска Америка.

ОТ МРЕЖАТА

Цитиридис критикува, Николо Коцев обяснява

Това, което гледахме днес като концерт на Guns'n'Roses, беше най-лошото нещо, което стадионът е виждал, а той е виждал мачове на националния отбор. Това написа Николаос Цитиридис във фейсбук и се включи в отбора на вечно мърморещите, които през последната година оплюха не само легендарната група, но и Ед Шийрън и Андреа Бочели.

В гневни постове хора го питат бил ли е изобщо на концерта, за да пише подобни абсурди.

Кво да ви кажа за концерта на Гънс... Цитиридис преди малко ми го изпя. Ми не е нищо особено, иронизира го Иво Сиромахов. А Драго Симеонов допълни: Щях да предложа другия път "Гънс" да вземат Бочели за фронтмен, но се сетих, че и той се изложи на "Васил Левски".

Без ирония и с професионален поглед на музикант Николо Коцев коментира: Хора, когато един музикант достигне определена възраст, всичко, което е правил на млади години, се превръща в предизвикателство. Това важи най-вече за певците. Гласът е анатомично свързан със състоянието на тялото.

Аксел е над 63-годишен. За него хитовете на групата са тежко предизвикателство. Не защото не иска да пее или не се е подготвил, а защото пеенето на тези песни е несъвместимо с възрастта му. Но той е решил да се бори, да се справи, да даде пак живот на великата си група, станала велика с негово участие. Дал си е живота за нея.

... Никъде в чужбина хората не са говорили негативно за певците. Всички приемат безусловно ситуацията и състоянието на любимите си певци и са на концерта, за да подкрепят тях, а не за да чуят изпълненията в студийния им вариант.

Нека всеки се опита да отиде на такъв концерт с нагласата, че каквото и да се случи, той ще бъде там с уважение, с радост, с желание да подкрепи любимия си артист, да му подари енергията си и да допринесе за създаването на уникален момент, който ще бъде запомнен само с добро.

... Който няма уважение към изпълнителя, няма право да коментира по какъвто и да било начин, по-добре е въобще да не ходи на концерт...

Ако пък ти си отишъл да си чуеш студийния запис, по-добре си го пусни вкъщи, сипи си и си се наслаждавай САМ.