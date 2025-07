Лейди Гага падна по време на концерт в Лас Вегас (Видео)

Неприятен инцидент претърпя Лейди Гага по време на концерта си в Лас Вегас.

На кадри в социалните мрежи се вижда как 39-годишната певица губи равновесие, докато изпълнява "Vanish Into You". Гага се спъна един път, успя да запази равновесие, след което отново се спъна и падна пред публиката. Минути преди това снимачният й екип също се спъна, докато заснемаше излизането й. Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too😫 #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl — Pop Tales (@Pop_Tales) July 22, 2025

Гага се изправя бързо и продължава с хореографията си под бурните аплодисменти на феновете й.

39-годишната певица е на турне, за да промотира новия си албум.