Музеят „Мадам Тюсо“ представи 13 нови восъчни фигури на Тейлър Суифт (Снимка)

Музеят „Мадам Тюсо" разкри пред медиите 13 нови восъчни фигури на американската поп звезда Тейлър Суифт, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Новите фигури ще бъдат изложени в също толкова на брой локации на музея по целия свят, включително и в британската столица. Според изявление на институцията, това едновременно представяне е най-амбициозният проект в нейната история. „Мадам Тюсо" разполага с 22 филиала в световен мащаб, според официалния уебсайт. 13-те восъчни фигури на Тейлър Суифт СНИМКА: Екс/ @PopBase

Музеят отбелязва, че числото 13 е смятано за щастливо от 35-годишната певица. Новите фигури на изпълнителката на Cruel Summer и Shake It Off са вдъхновени от визии от турнето ѝ The Eras Tour, което се проведе през 2023 и 2024 г. и донесе приблизително два милиарда долара приходи — най-касовото музикално турне в историята.

Великобритания ще посрещне две от восъчните фигури — една в Лондон и една в Блекпул, Северна Англия. Лондонската статуя ще изобразява Суифт в оранжево трико, проектирано от модна къща Versace.

Останалите фигури ще бъдат изложени в музеите „Мадам Тюсо" в Амстердам, Берлин, Будапеща, Лос Анджелис, Хонконг, Лас Вегас, Нашвил, Ню Йорк, Орландо и Сидни. Допълнителна пътуваща фигура ще започне своето турне от Шанхай.