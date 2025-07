Мадона подготвя нов албум с много изненади

Албумът Veronica Electronica на Мадона излиза днес. Той включва нови редакции и редки ремикси, както и неиздавана досега песен Gone Gone Gone от албума Ray of Light, съобщават от „Орфей мюзик“.

Veronica Electronica включва осем парчета, допълващи Ray of Light. Първоначално са замислени от Мадона като „ремикс одисея“ албум през 1998 г. и са кръстени на алтер егото, което тя използва като вдъхновение по време на звукозаписния процес на Ray of Light. Проектът, в крайна сметка, е оставен на заден план заради огромния успех на оригиналния албум и поредицата от хит сингли, които доминират повече от година. Ray of Light, считан за ключов албум в кариерата на Мадона, продължава да се продава в над 16 милиона копия по целия свят и ѝ печели четири награди „Грами“, включително за най-добър поп албум.

Колекцията включва наново редактирани версии на клубни ремикси от Петер Раухофер, Уилям Орбит, Саша, Би Ти и Виктор Калдерон, заедно с оригиналното демо на Gone, Gone, Gone - неиздаван досега запис, продуциран от Мадона и Рик Ноуълс, пише БТА.