Велики банди с почит към Ози в първия ден на Hills Of Rock в Пловдив

Десетки хиляди фенове, три сцени, 40 градуса жега, огромни банди и щастливи фенове. Първият ден на Hills Of Rock 2025 в Пловдив оправда очакванията за поредна година и доказа, че е най-успешният и дългогодишен фестивал за тежка музика у нас.

Буквало разгорещените от екстремната жега и рок емоции фенове не смогваха да обикалят фестивална зона, за да попят повече от неповторимата атмосфера.

RISE OF THE NORTHSTAR започнаха още в 17,45, когато публиката се събираше и търсеше сянката на сцената. След тях излязоха енергичните рокери от САЩ EXTREME. Бандата гостува за първи път у нас и спокойно можеше да е хедлайнер в един от дните. Групата на вокалиста Гари Чероне и китариста Нуно Бетънкорт има 6 милиона месечни слушания в най-популярното приложение за музика - цифра, недостижима за нито един друг участник във феста, с изключение на THE SMASHING PUMPKINS, които са хедлайнер на голямата сцена в неделя.

22:45. В България обаче не са толкова известни, както по света. Но тук им хареса. 64-годишният Гари Чероне беше вокалист на легендарните VAN HALEN, а Нуно Бетънкорт е един от най-великите съвременни китаристи. Той разказа, че са загубили багажа му на летището и се наложило да пазарува дрехи от пловдивски мол. Купил си тениска на Гънс Ен Роузес. "Харесвате тази група, нали?", попита риторично той.

Сет с много енергия и движения по сцената, парчета от почти всички албуми и уникален контакт с публиката. Почетоха и легендата Ози Осбърн, който си отиде преди дни. Не се мина и без емблематичната им балада More Than Words от 1990 г., която беляза кариерата им. EXTREME обаче имат 6 албума с още много хитове с неподражаем енергичен стил, който комбинира фънк, рок и метъл. SKIN

След това дойде ред на британците SKUNK ANANSIЕ, които гостуваха у нас и през 2012 г. Емблематичната фронтдама SKIN пренесе публиката в 90-те, когато станаха популярни. 57-годишната днес вокалистка не спря да се движи по сцената. Между парчетата говори за ЛГБТ общността, от която е и тя. Час и половина SKUNK ANANSIЕ изпълниха старите си хитове със социални послания, но и парчета от навия албум, който излезе преди два месеца. Публиката отговори подобаващо с много скандирания и аплодисменти. Васил Гюров и "Ревю" държаха феновете будни до последно.

Интелектуалците на тежкия метъл GOJIRA се появиха на сцената точно по график в 23 ч. с пълното си мултимедийно шоу, бляскава сцена и ефекти. Те са мега звезди от години, но станаха още по-популярни през миналата, когато свириха на Олимпийските игри в Париж. Китаристът и вокалист Джо Дуплантиер и останалите буквално смазаха с тежък звук и перфекционизъм в изпълненията. Изпълниха най-известните си парчета. След първите две Джо благодари на български език и припомни, че са в България за първи път - пропуск, който беше поправен в петък на Hills Of Rock. Французите са ангажирани с екологични каузи за запазването на планетата и го припомниха с парчетата си на българската публика. Братът на Джо Марио буквално изпадаше в транс зад барабаните. Беше се подготвил и с комплимент към феновете. След едно от изпълненията стана и извади лозунг на български - "Искате ли още двойни каси?". След това го сметни с друг - "Обещавам, че ще свиря двойни каси 5 минути без прекъсване". И трети - "Много сте готини". Към края на сета си GOJIRA също почетоха Ози Осбърн с парчето Under The Sun на BLACK SABBATH. Те бяха гости на последното шоу на легендата в Бирмингам, където свириха на една сцена с него, METALLICA, SLAYER, PANTERA и най-големите звезди на рока. Керана в действие на една от сцените

Днес на голямата сцена на Hills Of Rock излизат AS EVERYTHING UNFOLDS, WOLFMOTHER, FEAR FACTORY, SEPULTURA (прощално турне) и MACHINE HEAD.