"Сбогом, Sepultura" и бял гълъб от сцената на Machine Head в най-тежката вечер на Hills Of Rock

Най-големият български фестивал Hill Of Rock в Пловдив се превърна и в най-тежкия в събота! Само за няколко часа и един след друг на голямата сцена свириха Fеar Factory, Sepultura и Machine Head! В същото време на другите две сцени се вихриха още български и чуждестранни банди. Жегата от колоните притъпи тази на атмосферния въздух, а солата на китарите - ухапванията от комари. Истински празник на метъла - музиканти от цял свят, легенди, млади изгряващи таланти с много фенове и неповторимо за родните ширини усещане за фестивална култура.

Още в 17 ч. на голямата сцена излязоха As Everything Unfolds от Острова, а след тях австралийските рокери Wolfmother. И двете банди са за първи път у нас и останаха приятно изненадани от публиката, която още се събираше. А трети поред бяха великаните на индъстриъл метъла Fear Factory, които също са за първи път у нас, въпреки 35-годишната си кариера и световна слава. Без много претенции калифорнийците и водачът им Dino Cazares на китарата започнаха бруталната вечер с парчета от всичките си албуми. Веднага стана ясно, че тази вечер ще се куфее... Младият италианец, който замести оригиналния вокалист Бъртън Бел има достатъчно енергия да издържи часове на сцената, особено при публика като българската, която вижда бандата за първи път. Неслучайно стотици бяха и с тениски на Fear Factory.

20 минути след 21 ч. дойде ред на Sepultura. Бразилците обикалят света по два повода. Единият е 40 г. от създаването на една от най-големите траш метъл банди. Другият е тъжен. Турнето е прощално с феновете. А българските изпратиха любимците си по-най-добрия начин. Близо 20 хиляди феста чуха най-доброто от всички албуми на групата, включително парчетата от началото на 90-те, когато все още бяха с Макс Кавалера зад микрофона. Двуметровият Дерик Грийн обаче е фронтмен на Sepultura близо 30 г., много повече от Макс. На Hills Of Rock той показа заедно с останалите от бандата - 23-годишният барабанист Грийсън и основателите Андреас Кисер на китарата и Паоло Джуниър на баса. Рано е да закриваш банда като Sepultura на 55-56 г. и със сигурност музикантите ще продължат под друга форма приключението си в тежкия метъл. Емоционалното сбогуване с българските фенове продължи дълго. А след това сцената се подготви за хедлайнерите от Machine Head. Започнаха с титаничното Imperium, разпяха публиката с IsThere anybody Out There?, разчувстваха я с Locust. Лидерът на бандата Роб Флин през цялото време искаше публиката на пляска, да издига юмруци, да се смазва в "стената на смъртта", което беше изпълнявано без компромиси. На Halo от сцената полетя бял гълъб, който направи няколко кръгчета във въздуха като дрон, а светлината от сцената го осветяваше в синьо. Последваха още парчета, огньове, пироефекти, надуваеми зарове и чукове с логото на групата полетяха към публиката. А Роб Флин не пропусна да покаже, че знае в кой град е. "Cheers, майна!", вдигаше чаша с бира фронтменът. "Cheers, маниаци", перифразира малко по-късно. Естествено Machine Head отдадоха почит и към Ози Осбърн, както и повечето от старите банди на фестивала. След мощният сет на американците публиката нямаше много сили, но продължи към другите две сцени, където вече излизаха Kulture Shock и българите Smallman. Поредна силна вечер на Hills Of Rock в събота, а днес ще има още много банди, като гвоздеят на програмата са Mastodon, The Smashing Pumpkins и Dope,които са на сцена "Строежа".