Златният час за снимки - преди 9 и след 17 часа - тогава слънцето е ниско, а светлината - мека

Безценни съвети как да уловите красотата на плажа през обектива на вашия смартфон

Плажните снимки невинаги отговарят на представата ни – заслепяващо слънце, лош ъгъл, размазани лица или просто… липса на онова усещане, което сме преживели на място. А толкова ни се иска спомените от морето да изглеждат така, както ги помним – красиви, цветни и спокойни.

Съвсем не е нужно да имаш скъпа камера или да си професионалист. С малко внимание и няколко лесни трика може да направите чудесни снимки директно с телефона си.

Светлината прави кадъра

Светлината е алфата и омегата на всяка добра снимка. Най-доброто време за плажни кадри е сутрин преди 9 ч или следобед след 17 ч – т.нар. златен час. Тогава слънцето е ниско, а светлината е мека и топла, което прави лицата да изглеждат по-добре, а цветовете по-наситени. В разгара на деня сенките са груби, лицата уморени, а цветовете избелели.

Избягвайте директна светлина в лицето, по-добре е човекът да е леко обърнат, така че светлината да пада отстрани. Снимането срещу слънцето ще ви донесе ефектен силует, но внимавайте – невинаги е удачно.

Не стойте като за паспортна снимка

По-добре седнете на кърпата, гледайте към морето, дръжте книга, шапка или чаша в ръка. Движението е ключът към естествената снимка. Разходете се във водата, наведете се за мидичка, оставете косата си да се развява. Погледът встрани или в профил често е по-успешен от директния поглед към обектива, особено ако не се чувствате уверени.

Детайлите казват всичко

Мокра коса, пясък по краката, капки по кожата, следи от стъпки, отражение в очилата – тези малки елементи правят снимките запомнящи се. Не е нужно да хващате цялото тяло, достатъчно е само ръка, която държи мида. Този кадър може да предаде много повече настроение от позираща група хора пред чадъра. Всичко зависи от светлината

Снимайте децата в действие, не в поза

Забравете “Хайде, усмихни се за мама”. Най-хубавите снимки на деца се получават, когато тичат към вълните, копаят в пясъка, гонят чайки или търсят раковини. Спонтанните моменти носят живот в кадъра и улавят истинските емоции. Все неща, които не може да се нагласят изкуствено.

Цветове и смартфон трикове: малки тайни за голям ефект

Ярките или светли дрехи стоят прекрасно на фона на синьото море. Тъмните тонове абсорбират светлината и често правят кадъра по-мрачен.

Един цветен бански, шапка, шал или очила могат лесно да внесат акцент и настроение. Тънка риза или туника, развята от вятъра, добавя усещане за движение и лекота.

Преди да снимате, обърнете внимание на тези прости смартфон трикове:

Избършете обектива! Звучи смешно, но мазен пръст върху камерата е враг №1 на хубавите снимки.

Натиснете върху екрана, за да фокусирате – например върху лицето.

Намалете леко яркостта, ако снимката изглежда “изгоряла” или прекалено бяла. Просто плъзнете пръста надолу.

Изключете светкавицата на слънце – тя само разваля естествената светлина.

Пусни “решетката” от настройките, за да изравните хоризонта и да не изглежда морето като водопад.

Не зумвайте! По-добре се приближете, защото зумът разваля качеството.

Включете HDR, ако телефонът ви го поддържа – той балансира светлото и тъмното, особено при силно слънце.

Не се страхувайте да снимате хоризонтално за пейзажи и снимки с повече хора (семейство или приятели) – това е по-добрият вариант.

Без прекален фотошоп – истинското винаги впечатлява

Морето има достатъчно естествена красота, не я задушавайте с тежки филтри. Лека корекция на контраста или яркостта е окей, но прекалено гладка кожа и неестествено синьо не изглеждат добре. Истинското винаги впечатлява повече.

И най-важното. Не забравяйте защо сте на плажа. Направете няколко добри снимки и оставете телефона. Най-хубавите моменти невинаги се заснемат, но се помнят най-дълго.

Как да снимате по залез и през нощта

Дръжте телефона стабилно – при слаба светлина и най-малкото разклащане разваля снимката. Облегнете ръцете си на нещо – парапет, стена или дори собственото коляно.

Намалете яркостта, ако снимката изглежда прекалено светла или размазана, за да изпъкнат цветовете на залеза.