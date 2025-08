Хиляди меломани на джаз феста в Банско, тази вечер на сцената е Катрин Ръсел

The Oldie Goldies и Gabriel Palatchi Music излязоха на сцената под открито небе във втората вечер на джаз фестивала в Банско. Суинг вихрушката The Oldie Goldies пренесе меломаните в златните години на джаза с невероятен стил и енергия, а латино-джаз фурията Gabriel Palatchi Music разтърси сцената със страстни ритми и горещо настроение.

Тази вечер на сцената са "Катрин Ръсел трио". Като артист с потекло – дъщеря на джаз легендата Луис Ръсел (дългогодишен музикален директор на Луис Армстронг) и Карлайн Рей (китарист, басист и певица), носителката на „Грами" Катрин Ръсел (вокал) въплъщава джаз наследството, като едновременно с това го предава на съвременен език, посочват организаторите.

Завършила Американската академия за драматични изкуства, нейната кариера включва участия в над 200 албума със световни звезди като Дейвид Боуи и Стийли Дан, седем авангардни солови албума, сред които два номинирани за „Грами" – Harlem On My Mind и Alone Together; награда „Грами" (2012) за саундтрака на сериала Boardwalk Empire.

На "Банско джаз фестивал" Ръсел ще се яви в трио формат заедно с Мат Мюнистери (китара) и Тал Ронен (бас), обещавайки изключително преживяване с репертоар от джаз класики до авторски творби.

На сцената тази вечер излиза Борис Петков с проект, в който влизат Арнау Гарофе, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов-Стунджи, Вики Алмазиду. Ще се чуят авторски творби, смел синтез между джазовата импровизационна свобода, класическата музикална форма и съвременните авангардни техники. Централно място в програмата ще бъде отделено на творчеството на Милчо Левиев.