Балчик напомня на забравено кътче от романтичния ориент, когато през 1913 г. временно става румънско владение. В него се влюбват художници и поети, а по-късно румънската кралица Мария избира живописната местност около реката, за да изгради своята резиденция – своето „Тихо гнездо” на морския бряг. Това не е дворец като всички други. Тук няма внушителни помпозни сгради, не личи стремеж да се вдъхне величие или могъщество. Всичко сътворено от човека е вписано в пейзажа така, сякаш винаги е било тук – малките каменни вили с покриви от турски керемиди, приютявали някога кралицата, семейството и антуража й са разпръснати из великолепния парк на резиденцията. Израстналите край реката огромни каваци нарочно са заобикаляни при прокарването на алеите, дори трите воденици все още са тук.

Мястото е уникално с ниската си архитектура, умело вписана в красивия морски бряг. Малки вили, покрити с турски керемиди, носещи усещане за хармония с природата. Намираме тази хармония, докато се разхождаме из парка.

Архитектурно-парков комплекс „Двореца” в Балчик възниква като резиденция на румънската кралица Мария (1875-1938). Тя го нарича с турското име „Tenha Yuvah”, което в превод означава самотното, или уединеното гнездо, от където идва и преводът „Тихото гнездо”. Кралицата посещава града за първи път през 1921 г. и е очарована от красотата на залива. Строителството започва през 1924 г. и завършва през 1936 г. Западно от градчето Мария открива подходящото място за резиденция и възкликва: „Цял живот съм мечтала за такова място, представяйки си, че то може да бъде открито само в Италия, а ето го тук в Балчик”.

Едновременно с построяването на вилите, тече оформянето на градините и алеите на комплекса, преустройството на съществуващите воденици, укрепването на терена. Оформен е един цялостен ансамбъл от сгради и парк, едно миниатюрно стопанство, което разполагало със собствена охрана, електроцентрала, поща, столова, разсадник за зеленчуци и цветя, овощни градини и лозя.

Мария е обожавала градините и по нейна воля градинарите оформят Божествената градина, Английския двор, градината с кръстовидното водно огледало, Гетсиманската градина и Розариума.

През 1940 г. Южна Добруджа, заедно с Балчик, е върната в пределите на България. До 1948 година румънската държава плаща данък на балчишката община за намиращия се тук неин имот. През 1948г. със Споразумение между двете държави “Двореца” е преотстъпен на тогавашното Министерство на културата и образованието, с изричното условие да бъде място за отдих и творчество на хората на културата и изкуството. На 7 юли 1970 година със Спогодба между двете държави и извършено плащане, Двореца става собственост на Р.България. Към този момент, както и преди това имота се управлява и стопанисва от Министерството на културата.

Територията на бившата резиденция на румънската кралица Мария днес е със статут на културна ценност. През 2002 г. Архитектурно-парков комплекс „Двореца” е обявен за групов архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинското и парковото изкуство с категория „от национално значение”. След влизането в сила на Закона за културното наследство през 2009 година е със статут на групова недвижима културна ценност.

Архитектурно-парковият комплекс е един от първите обекти, включени в Стоте национални туристически обекта - инициатива на Българския туристически съюз.

През 2024 г. беше отбелязана една забележителна годишнина – навършиха се точно 100 години, откакто идеята за построяване на лятна резиденция на кралица Мария Единбург започва да се превръща в реалност. Благодарение усилията на множество хора през годините за възстановяване, поддържане, съхранение и популяризиране на този значим обект дължим днешния облик на Двореца с неговата невероятна архитектурна, културно-историческа, художествена и туристическа стойност.

Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ насърчава творческите процеси във всички сфери на изкуството и образованието. В богатата си художествено-творческа програма има включени художествени пленери, изложби, фестивали, концерти и музикални представления, театрални постановки, специални експозиции на исторически артефакти – в партньорство с Национален исторически музей и исторически музей Панагюрище.

Културният календар на вековния Дворец и тази година е наситен с множество интересни събития. Държавен културен институт “Културен център „Двореца” тел: 0579/768 54, 0897 860306, www.dvoreca.com