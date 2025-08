Само седмица след края на фестивала, който събра хиляди фенове на тежката музика в Пловдив въпреки жълтите кодове за опасни жеги, вече са обявени 6 групи, които ще дойдат догодина. Потвърдените банди от Fest Team са Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice & Men.

Седмото издание на фестивала ще се проведе отново на Гребната база в Пловдив от 24 до 26 юли, като билетите вече са в продажба.

Пълната програма ще бъде представена постепенно през следващите месеци.