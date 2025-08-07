ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена е в болница, кола се е заби в каруцата й край...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21056776 www.24chasa.bg

Нови 12 книжки Пикси advertorial icon

1092

Нови 12 книжки от колекцията „Пикси“ на издателство „Миранда“. Новите издания включват две поредици от по шест книжки. В поредицата „Макс“ ще откриете истории за ходенето на зъболекар, тръгването на училище, строенето на пиратски кораб и други. А в поредицата „Приключения и забавни истории“ са събрани вълнуващи приказки за своенравни принцеси.

Колекцията от разнообразни „Пикси“ книжки ще продължава да расте и до края на годината ще излязат и нови 12 заглавия от поредицата. Книжките „Пикси“ са идеален спътник за детското развитие. Повече за тях можете да научите в сайта на издателство „Миранда“ – www.miranda.bg

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство