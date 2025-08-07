Обичта е една от най-чистите и дълбоки човешки емоции. Тя не се измерва с думи, подаръци или жестове – тя се усеща, чувство, което свързва хората – родители и деца, приятели, дори и непознати понякога. Обичта се проявява в малките неща – да се усмихнеш на приятел, да погалиш котката си зад ушите, да държиш сестра си за ръка, да прегърнеш мама и татко.

Разгърнете страниците и погледнете под капачетата на новата книга от поредицата „Първи въпроси и отговори“ – „Какво е обичта?“(изд. „Фют“). Научете какво представлява обичта и как се проявява. Обичта е търпение, разбиране и готовност да дадеш от себе си, дори когато не получаваш същото в замяна. Не винаги е лесно да обичаме и понякога след време обичта се променя. Но някои неща са завинаги – обичта на родителите, обичта към домашния любимец, към приятелите… Обичта е магическа сила, която прави света прекрасен, по-смислен и по-човешки.