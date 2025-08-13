След ремонта театър “София” възражда първия си спектакъл с най-модерната техника

Фасадата е изчистена, монтиран е и светещ надпис

60 години след първия спектакъл “Корени” цялата трупа на театър “София” ще излезе заедно на сцената, за да го представи отново на публиката. Така ще отпразнува 60-ия рожден ден на театъра догодина с първото представление, с което е открит на 9 ноември 1966 г.

Тогава спектакълът е на режисьора Леон Даниел. “Корени” е поетичен рецитал само с български стихотворения. А сега, 60 години по-късно, ще бъде осъвременен с някои нови стихове. Режисьор е Маргарита Младенова. Разбира се, това е само началото - ще има и други заглавия, посветени на тази годишнина.

Мечтата на трупата обаче е да представи спектакъла на собствената си сцена след тригодишно отсъствие. Актьорите се надяват ремонтът на театър “София”, който започна през 2022 г., да приключи и да се върнат в него догодина. Засега е възможно, защото крайният срок е 19 декември.

Най-големият общински театър у нас беше затворен през юни 2022 г., за да се обнови сградата и да се обзаведе с модерна техника. Плановете бяха всичко да е готово до края на 2023 г. Фасадата е изчистена, монтиран е и светещ надпис СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Но

ремонтът беше

спрян на 20

декември 2023 г.

първоначално във връзка с настъпили лоши метеорологични условия. А впоследствие заради проблеми с част от проектантския екип и строителния надзор, останал без лиценз след смяна на борда на директорите.

Все пак строително-монтажните работи, свързани с реконструкцията, са приключени в срок.

“Остава третият етап, който е свързан с техниката - най-важното нещо. Това ще бъде театърът с най-модерна, съвременна техника, апаратура и механизация в България”, разказа пред “24 часа” директорът Ириней Константинов.

Фасадата е запазена, изчистена, барелефите също, като е монтиран и надпис “Театър “София” със светещи букви. Вътре обаче все още е празно. Стените са боядисани, някои от тях са с ламперия, но липсват завеси, мебели и най-важното - техниката. Ще има дори и фитнес зала за актьорите, които ще могат да спортуват след репетиции.

“Много неща са променени за добро - стълбите са по-широки, входът е по-импозантен за по-голям червен килим, когато има събития, вътре доста неща са функционално променени”, обясни Ириней Константинов. “Надявам се, че в края на тази година да имаме възможност да влезем вътре, да стоплим помещенията със собствения си вкус, защото по-голяма част от времето си, ние актьорите прекарваме в театъра”, казва директорът. Фасадата е изчистена СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

През трите години, в които театърът е затворен,

трупата играе

представленията

си на различни

сцени

Най-големият проблем е умората за техническия екип, който постоянно товари и разтоварва декорите на различните сцени.

Въпреки че нямат място за репетиции и играят все на различни места, трупата подготвя спектакъла “Херкулес v/s Авгий”, чиято премиера ще е на 26 септември.

Редовно играят и детските постановки - “Пинокио” и “Феята от Захарницата”, защото представленията за най-малките са запазена марка на театъра и се посещават с голям интерес от благодарната детска публика.

“Наесен ще обявим резултатите от VIII-я конкурс за българска драматургия на името на театър “София” и много се надявам да открием заглавие, което да присъства достойно на новата ни сцена”, казва Константинов.

Ириней Константинов, директор:

Ириней Константинов

Три години трупата играе на други сцени и репетира в офиси и фоайета

- Г-н Константинов, по време на ремонта все пак играхте представленията си на различни сцени. Кои бяха театрите, които ви “приютиха”?

- Когато започнахме това пътуване от сцена в сцена, което аз наричам “звезди в косите, сълзи в очите”, все едно всеки ден бяхме на турне. В началото имаше удоволствие от това - ново място, предизвикателства, нови колеги и публика. Играхме на сцената на театър “Сълза и смях”, “Българска армия”, Младежкия театър “Николай Бинев” и “Театро Отсам канала”.

Впоследствие обаче това преместване доста умори целия състав. Но това ни направи по-опитни и търпеливи и по-добри професионалисти. Благодаря на публиката на театър “София”, която ни следваше през това пътуване, а и на новите зрители, с които се запознахме на другите сцени. Имаме и трудности с репетициите, защото колегите имат репертоар, който също подготвят. При възможност сутрин рано се строят декорите, на обяд се развалят, след това се строят за представление на друга сцена, пак се развалят и така до посред нощ.

- Къде репетират актьорите, когато не може да наемете сцените през деня?

- Наемаме репетиционни на някои театри, използваме фоайето или наемаме празни помещения, дори и офиса ни. Използваме всяко място. Има чар в това, но да не е постоянно. Театърът е втората къща на артистите. Затова е много важно да им е уютно. Държа да е направено така хубаво, да им е приятно, да е топло, светло, да има място, където да си починат.

- Как ви приемат вече три години другите колеги?

- Слава богу, много добре! Благодаря на всички директори, които се отнасят с разбиране към нас, колкото и дълго да се проточи това гостуване. Благодаря им за тяхното гостоприемство.

- Може ли да се забави ремонтът и догодина?

- Разбира се, ще има довършителни неща, дефекти може да се появят. Важното засега, както ни уверява Столичната община, че за Коледа ще си влезем в театъра.

Но въпреки това трябва да се гордеем, че издържахме всеки месец да играем средно по 20 представления. Всичко беше прецизно програмиране и съобразено с програмите на театрална София.