Незрящи на театър - първо опознават сцената, после чуват в слушалка какво става на нея

Аудиоописанието е измислено преди 50 г., вече навлиза и у нас

Хората със зрителни проблеми вече също могат да ходят на театър и съвсем като останалите в публиката да разбират какво се случва на сцената. Това е възможно благодарение на нова система, която навлиза успешно в театралните пространства у нас. Нарича се аудиоописание и с нея дори хора, които не виждат изобщо, могат да се почувстват като всички останали зрители в салона. Чрез думи, звук, допир и контакт с актьорите те опознават декорите, сценографията, костюмите и други специални елементи от постановката, така че да имат по-ясна представа за нея и да могат да ѝ се насладят.

Цвета Балийска-Соколова е до една от зрителките, докато тя докосва елементи на сцената. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Новият метод е въведен за първи път у нас от Цвета Балийска-Соколова, която, след като преминава специализирано обучение в Англия, работи за въвеждането на аудиоописанието в нашите театри. Води обучения и работи по проекти, които правят културните събития по-достъпни за хора със зрителни увреждания.

Самият процес е

разделен на две части

- тактилна разходка (тъчтур) преди представлението и самото аудиоописание по време на спектакъла.

Зрител, който е на тактилна разходка преди началото на спектакъла.

Тъчтурът, или тактилната разходка, представлява докосване до сцената и реквизита като част от предварителния разказ. Когато влиза в залата, преди спектакълът, всеки от публиката със зрителни проблеми е придружаван от човек от екипа, който насочва вниманието му към важните детайли от декора. Зрителят може да пипне, да усети текстурата, големината, подвижността и разположението на обектите на сцената.

Ако костюмите имат специфични и важни за постановката елементи - например шапка, прическа, маска - тогава и актьорите се включват в тактилната разходка, за да може зрителите да ги докоснат. По време на разходката режисьорът или асистентите му разказват за сценичните решения - какви послания изпращат с подредбата, какво подсъзнателно въздействие търсят. След края на обиколката и преди началото на спектакъла зрителят получава устройство с една слушалка.

Зрителят може да пипне, да усети текстурата, големината, подвижността и разположението на обектите на сцената.

От нея чува както аудиоописанието, така и всичко останало в залата. Човекът, който прави аудиоописанието, е на микрофон, а техниката е много подобна на тази за симултанния превод. Интервалите между репликите, в които се включва аудиоописателят, често са кратки. Затова предварителното запознаване с пространството пести време.

Разказът трябва да бъде точен, стегнат и бърз - ясно и кратко да опише всичко случващо се, като се използва всяка свободна секунда. Много често е невъзможно всичко да се предаде между репликите, именно затова тактилната разходка е толкова важна.

Методът е въведен

преди половин век

от Грегъри Фрейзър. След като осъзнава нуждата на незрящите да получават по-точна представа за театралните действия, той измисля първата система за описване на сценичното действие в своя театър “Арена Стейдж” във Вашингтон. Това се случва на живо, в синхрон със спектакъла - точно както се прави и до днес.

“Четирите споразумения” на сцената на Сатиричния театър

Системата работи със специална техника, чрез която описателят разказва сценичното действие между репликите. Гласът му се предава само към слушалката на незрящия зрител. Той се намира в специална кабина - обикновено същата, от която се управляват осветлението и звукът, или на друго изолирано място в зависимост от залата. По-късно Фрейзър основава организацията Audio Description Associates, която разпространява, обучава и развива системата, включително за телевизия, кино, музеи, галерии и фестивали.

Така изглеждат устройствата, благодарение на които незрящите чуват аудиоописанието. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Принципите, формулирани от Фрейзър преди повече от 50 г., остават валидни и днес. Те са:

Обективност - описват се действията, а не емоциите. Това е трудно, тъй като театърът се възприема именно чрез емоции.

Аудиоописателят трябва да

се научи да използва глаголи,

без да прибягва до прилагателни.

Прозрачност - описанието не трябва да се натрапва. То трябва да се слее с представлението, така че зрителят постепенно да спре да го възприема като нещо отделно, а като естествена част от спектакъла.

Професионална подготовка - трябва да има наистина добро познаване на постановката, да се направи специален сценарий с точни моменти за включване и продължителност. Работи се с режисьора, за да се съгласува акцентът в описанието. Когато се случват много действия едновременно, предварително се преценява какво да се опише. Понякога е необходимо дадена подробност да се предаде по-рано или по-късно от реалния момент. Основно правило е описанието да бъде деликатно - да не пречи на останалата публика и да осигури равноправно и естествено присъствие на незрящия зрител в залата.

Специалисти по аудиоописание към театъра, назначени на трудов договор, има в много европейски страни. У нас обаче те са малко и работят основно в частни театрални трупи. За първи път през юни постановка с аудиоописание се игра в държавен театър - на сцената на Сатирата беше представен спектакълът “Четирите споразумения”. Преди началото му зрители с техни кучета водачи се разходиха по сцената, докосваха предметите по нея, а после получиха и специалните устройства, с които да слушат аудиоописанието, докато актьорите играят и танцуват.

Двете основни сцени, където всички постановки са с включено аудиоописание, са всъщност фестивалът на авторския театър и репертоарът на “Театър Драмеди”.