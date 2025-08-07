ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Мистерия на 60 г., скрита в белите полета на рядка книга

Библиотекарката Клоуи Сампсън прави всичко възможно да се грижи за по-малките си братя и сестра. Тя е на края на силите си, когато се натъква на рядко книжно издание от 60-те г. на миналия век. Приема го като знак от съдбата, но е шокирана, когато нейният недружелюбен съсед ѝ предлага да купи книгата за нелепо висока сума. Заинтригувана, Клоуи я разглежда внимателно и в белите полета открива бележки между двама млади влюбени.

Мистериозният роман “Библиотека на сърцата назаем” на американската писателка Луси Гилмор излиза с логото на издателство “Хермес”.

