Изложба на брега на Сена за 40 г. от опаковането на моста “Пон Ньоф” от Кристо и Жан-Клод

С изложба на брега на река Сена френската столица ще отбележи 40-годишнината от опаковането на емблематичния мост “Пон Ньоф” от артистичния дует Кристо и Жан-Клод. Фондацията на тяхно име ще подреди именно там експозицията “Кристо и Жан-Клод: Парижки проекти”, която ще може да бъде видяна от 6 септември до 30 октомври. Тя ще покаже силната връзка на артистичната двойка с френската столица, където Кристо и Жан-Клод успяват да осъществят най-много от своите проекти.

Повече от 10 години те се опитват да убедят властите и да получат разрешение да опаковат най-стария мост в Париж. 22 септември 1985 г. се оказва знакова дата за творческия им път - тогава е откриването на опакования “Пон Ньоф” с 41 000 квадратни метра плат, закрепен с 13 километра въже и 12 тона стоманени кабели.

“Исках да го трансформирам, да го превърна от архитектурен обект, от обект на възхищение за артисти в обект на изкуството сам по себе си. Исках да стане скулптура за първи път, но ефимерна”, казва тогава Кристо.

Париж е ключово място в живота на двамата художници - именно във френската столица те се запознават през 1958 г. Това е и градът, който вдъхновява цели четири техни знакови проекта - “Стена от петролни барели - Желязната завеса”, 1962 г., “Опакованата статуя”, 1964 г., “Опакованият Пон Ньоф”, 1985 г., “Опакованата Триумфална арка”, 2021 г. Последния те така и не успяват да видят с очите си - Кристо си отива от този свят само година по-рано, а съпругата му - през 2009 г. Но племенникът му Владимир Явашев и фондацията на тяхно име успяват да го реализират в тяхна памет.

Миналия месец Париж официално преименува площада около статуята на Анри IV на “Площад Пон Ньоф – Кристо и Жан-Клод”. Решението бе прието единодушно от Съвета на Париж по инициатива на кметицата Ан Идалго.