През изминалото денонощие са станали 26 катастрофи...

Празнува Стефан Цанев, когото още в гимназията наричат “поете”

Стефан Цанев

Празник днес има поетът и драматург Стефан Цанев, който става на 89 години.

Още в гимназията се обръщат към него с “поете”, а първият, който го нарича така, е учителят му по математика. Години по-късно Цанев е вече автор на стихове, на 30 драми, пише публицистика и есета, както и 4-томната историческа сага “Български хроники”. Стиховете му са превеждани на всички европейски езици, а негови пиеси са играни в повече от 200 театъра.

Миналата година той бе удостоен с голямата награда “Перото” за цялостен принос към българската литература. “Нищо друго не остава от историите ни, облени с кръв и пот, нищо, освен белязаното от ръката на художника и на поета. Или както е казал Пиндар преди 25 века напук на нашите прагматични времена: “Делата умират, думите остават”. Или с други думи: изкуството е безсмъртието на човечеството”, каза преди време писателят в интервю пред “24 часа”.

Пожелаваме му много здраве и вдъхновение! Честито!

Стефан Цанев

