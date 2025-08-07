Стефан Димитров: Време е сагата с Васил да има край! Найденов: Ще продължавам да пея

Не мога да му забраня, но разчитам на неговия морал, казва композиторът

Тази сага трябва да има край. Топката е във Васил. Истината е, че не мога да му забраня да пее песните ми, но разчитам на неговия морал и на това, че съм му казал, че не искам да ги пее. Този почти опит за помирение на Стефан Димитров идва, след като Васил Найденов обяви пред в. “Филтър”, че ще продължи да изпълнява неговите песни “Болката отляво”, “Казано честно, всичко ми е наред” и “Там, на завоя”.

Най-горещият музикален скандал, започнал да тлее преди 6 месеца, стана публичен преди дни и се оказа, че е “счупил” 50-годишното приятелство между Васил Найденов и Стефан Димитров. Ябълката на раздора е песента “Там, на завоя”, която изпълнителят обявява за своя, а тя е на Димитров. Композиторът толкова се обижда, че настоява Найденов повече да не изпълнява никоя от песните му. Праща му и нотариална покана, написана от адвокати, за да се видят, тъй като певецът не отговаря на обажданията му. Васил Найденов

Това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана, коментира обаче Васил Найденов пред “Филтър” и обяснява, че никога не би си позволил да нарушава закона. По думите му, ако е съществувал някакъв правен проблем, неговите адвокати отдавна са щели да го предупредят. Сам казва, че уважава Стефан, защото са работили толкова време заедно, и е срамота на тези години да се злепоставят и да се държат по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът, казва Найденов пред изданието.

Васил е готин, отговори му Стефан Димитров задочно чрез “24 часа”. Той е писал песни не само за него, но и за Михаил Белчев, “Тоника”, “Ритон”. С тези други песни имал ли съм проблем някога някъде? Не, не съм. Така че оставям на неговото съзнание, на неговата етика да реши дали ще пее песните ми, каза композиторът. Но е категоричен, че всичко това трябва да има край, а не да си разменят реплики по медиите.