Георги Тахов, който иска по-високи доходи за фермерите и повече български храни в магазина

Устойчиво развитие на земеделието, подкрепа за българските производители, повишаване на конкурентоспособността и качеството на родната продукция - това е визията на земеделския министър Георги Тахов.
За него това е ясен знак, че земеделието ни има бъдеще. Поставил си е и нелеката мисия да задвижи промяна, която да доведе до сдружаване на фермерите.
Тахов иска да насърчи и потреблението на български продукти и да се запази разпознаваемостта на храни с традиционен характер - това свързва качеството, традицията и икономиката.
“24 часа” му пожелава да е здрав и устойчив, какъвто иска да бъде и секторът!