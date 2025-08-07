За първи път авиошоу на култовия фестивал SPICE Music край пристанището

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще летят румънски асове от националния отбор по въздушна акробатика

За първи път тази година култовият фестивал за хитове от 90-те SPICE Musiс ще бъде съпроводен с впечатляващо авиошоу.

То ще бъде изпълнено от националния отбор по въздушна акробатика "Ястребите на Румъния". Асовете от северната ни съседка ще летят над Бургас по покана на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което през 2025-а отбелязва 20 години от създаването си.

Зрелищната въздушна демонстрация ще се проведе на 8 август между 20 и 20,30 ч в района на Морската гара. Авиошоуто ще бъде видимо и от Централния плаж и моста в Морската градина.

Румънското авиошоу е планирано непосредствено след началото на фестивалната програма. В небето над Бургас ще се издигнат пет самолета "Extra 300", пилотирани от най-добрите летци на "Аероклуб Румъния".

Това е организация с над 100-годишна история и международно признание в света на въздушната акробатика, разкриват от община Бургас.

Солова демонстрация пред публиката ще направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната ни съседка. Над Бургас ще лети и Андреа Банесару – 25-годишната звезда на румънския отбор, смятана за една от най-талантливите жени асове в Европа.

Организаторите на шоуто обаче уточняват, че въздушната демонстрация ще се проведе само при благоприятни метеорологични условия.

Ако на 8 август времето не позволи летене, за демонстрацията има резервна дата - 9 август, отново след началото на програмата на SPICE Music Festival.

Сцената на едно от най-чаканите летни музикални събития отново ще е на територията на пешеходната зона в бургаското пристанище.

Публиката ще има възможност да види и чуе изпълнители като Peter Andre, LayZee aka Mr President, Whigfield, Outlandish, Loft, INNA, Eagle Eye Cherry, R.I.O feat. U-Jean и Global Deejays, Bomfunk MCs, Alcazar, Benassi Bros feat. Dhany, Maxx и Deep Zone 90's Symphonic Show.