Актьорът Дейвид Духовни на 65

Актьорът е ограничен с това, че използва тялото си като инструмент за чуждите думи и визия..., а има неща, които искам да изразя със свои собствени думи, каза Дейвид Духовни в интервю за в. „Гардиан" през 2021 г. Той днес отбелязва 65-ия си рожден ден.

Духовни е най-известен с ролята на агент Фокс Мълдър от хитовия сериал „Досиетата Х". Той играе също в сериалите „Секс до дупка" и „Туин Пийкс", както в пълнометражни филми като „Работещо момиче", „В ролята на Бог", „Еволюция", „Зулендър", „Досиетата Х: Искам да повярвам" и други.

Актьорът има четири номинации за награда „Еми" и е носител на две отличия „Златен глобус".

Дейвид Духовни е роден на 7 август 1960 г. в Ню Йорк в семейство на емигранти. Майка му е учителка, а баща му – автор и публицист. Духовни започва своя творчески път като поет и писател. Завършва английска литература в Принстънския университет с бакалавърска степен, след което получава и магистърска степен от Йейлския университет. Преди да завърши своята докторантура, Духовни се връща в Ню Йорк, където започва уроци по актьорско майсторство. Първите му участия са в телевизионни реклами през 1987 г., а на следващата година получава и първата си роля в киното - във филма "Работещо момиче". През 90-те се снима в сериал, сред които и "Туин Пийкс" на режисьора Дейвид Линч.

Популярността си Духовни дължи на телевизионния сериал „Досиетата Х", който започва през 1993 г. Той е в ролята на Фокс Мълдър, агент от ФБР, който вярва в извънземни. Поредицата имаше 11 сезона и имаше световен успех. Актьорът признава пред сп. "Пийпъл", че не вярва в конспиративни теории. „Има недобронамерени хора и лоши замисли, но неща като планове за криене на съществуването на извънземните? Според мен е изключително трудно за двама души да опазят нещо в тайна, остави милиони да крият тайна за хиляди", казва той.

През април тази година започна излъчването в САЩ на поредицата „Разсекретени тайни с Дейвид Духовни", в която актьорът представя доказателства за някои от най-строго пазените в тайна и необичайни дейности на американските власти, разсекретявани през годините. „Интересува ме истинското, което е по-странно от измислицата", казва той пред изданието „Пийпъл". „Но това, което обичам в тези истории, е колко често намеренията са добри, но начините, по които те се опитват да постигнат целите си, могат да бъдат от ужасяващи до смехотворни".

Духовни отбелязва пред "Холивуд рипортър", че се е провалил като филмова звезда, но това му е дало възможността да се развие като писател, сценарист, музикант и режисьор.

Първата продукция, на която Духовни е сценарист и режисьор, е „Затворът на миналото". Филмът не жъне успеха, на който актьорът се надява, но това му дава нова перспектива.

„Осъзнах, че цял живот съм се страхувал от провала, сякаш ще ме убие. Но не бях мъртъв... и всичко беше наред", казва той пред „Пийпъл".

През 2023 г. излиза филма Reverse the Curse, на който режисьор и сценарист е Духовни. Продукцията е адаптация на неговата книга Bucky F*cking Dent.

Дейвид Духовни се изявява и на музикалната сцена, като има издадени три албума с рок музика. Той разказва пред „Холивуд рипортър", че повечето фенове, които идват на концертите му, го знаят от неговата актьорска кариера, но това лека полека се променя, пише БТА.