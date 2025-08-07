Хобитите на Перперикон живеели сред покойниците си

Около 30 гроба от 14 век бяха разкрити при археологически разкопки в южния квартал на Перперикон, обяви ръководителят на проучването проф. Николай Овчаров. Според думите му местните хора са живеели буквално с покойниците си, които погребвали около жилищата си. Проф. Николай Овчаров и колегите му разкопават участък който бил обитаван от най-бедната прослойка на средновековния град. Къщите им са са представлявали землянки, вкопани в земята и доизградени от камъни от срутили се антични сгради. Вероятно са били покрити с клони и слама, досущ като тези на хобитите.

"В жилищата не е имало дори и огнища, защото досега не сме разкрили нито едно", твърди проф. Овчаров. Той допълва, че разкритите гробове са християнски с изключение на един, в който трупът е положен не по гръб, а странично. При погребенията с покойниците не са поставяни никакви предмети.

При разкопаването на Града на хобитите археолозите са се натъкнали на каменна топка от каменометно оръдие.

"И преди сме попадали на фрагменти от топки на Перперикон, но за първи път откриваме цяла и непокътната", твърди проф. Овчаров. Той допълни, че подобни оръжия са се използвали както за атака на крепости, така и за отбраната им. Откритата на Перперикон топка тежи около 15 килограма и е издялана от местен камък, което значи, че най-вероятно е използвана за отбранително съоръжение.

"Каменометните машини били произвеждани от висококвалифицирани майстори, които били много търсени в Европа. През първата половина на XIII в. в България се правели едни от най-добрите балисти и катапулти", разказа проф. Николай Овчаров. Той цитира средновековния хронист Никита Хониат, според който тежките кръгли снаряди убивали не само с преките си попадения. Удряйки се в стените, се натрошавали на хиляди остри късчета като шрапнели, които според Никита Хониат, „с бързината на хвърлена стрела се разпръскваха на различни места и бяха жестоко смъртоносно оръжие".