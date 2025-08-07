Бачев: Няма да се строи върху Римския амфитеатър в София, ще го развиваме

Още от началото на мандата с екипа ми в Министерство на културата активно работим за това Римският амфитеатър в София да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата. Това написа във фейсбук профила си министърът на културата Мариан Бачев.

Министърът коментира, че в публичното пространство са се появили инсинуации, че върху античния амфитеатър на Сердика щяло да се строи, но това не е така.

"От над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата".

"Мъдрият народ е казал: „Не казвай хоп, преди да си скочил." И затова досега не съм казвал и дума, с изключение на един брифинг в Министерски съвет на Република България, където потвърдиха тезата си", обясни Бачев.

Министърът сподели конкретни решения за археологическия резерват „Сердика–Средец".

"Територията, която досега беше предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват „Сердика-Средец" и носи изключителна историческа и културна стойност".

"Плановете ни включват и използване на съседен имот – чрез отчуждаване или замяна – за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване", допълни той.

По думите на Бачев историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София.

"Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", коментира министър Бачев.