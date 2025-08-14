Инсталацията „Цикъл на излишъка“ е артистичен трибют към Демна Гвасалия и неговата етика на модното преосмисляне

По повод откриването на новото мъжко пространство на престижния софийски бутик ALL U RE креативният директор Йово Горчев презентира инсталацията „Цикъл на излишъка“ - четири перални машини застиват една върху друга – не като уреди, а като артефакти на човешкия навик. Това е инсталацията „Цикъл на излишъка“ – артистичен трибют към Демна Гвасалия и неговата етика на модното преосмисляне.

„Цикъл на излишъка“ е артистичен стейтмънт за една индустрия, която изхвърля повече, отколкото създава. Четири празни перални машини са превърнати в постиндустриална скулптура, която разкрива празнота, говори за ненужното, за излишното, за безкрайните цикли на производство и унищожение, които движат бързата мода“, казва Горчев.

Изолде Принджърс Мартин Нинов, стилист Йово Горчев, криейтив и фотограф

Демна Гвасалия - кутюр с душа

През 2007 година Демна кандидатства за стаж в Balenciaga, но кандидатурата му е отхвърлена. Последното изречение в този отказ сякаш предвижда съдбата на бъдещия дизайнер: „Вашият профил ще остане в архива, в случай че се появят бъдещи възможности“. През 2015 година Демна е назначен официално като креативен директор на Balenciaga, което е началото на едно прекрасно и сложно предизвикателство за него – да интерпретира творчеството на господин Баленсиага, да го постави в съвременен контекст и да превърне това наследство в глобална марка със силно културно и творческо въздействие. Демна създава връзка между кутюрното наследство и модерния стрийтстайл, която напълно промени начина, по който модата се възприема днес. През годините си в Balenciaga той създаде не

просто марка, а мисловна екосистема. Използва стари дрехи, за да говори за нови идеи. Създаде кутюр с душа. И най-вече – направи модата отново лична.

„Кутюрът е най-устойчивият начин на потребление. Това е мода, която не изисква сезонност, а носи вечност“, заявява той в интервю през 2021 г.

Трибют към Демна: 10 години Balenciaga през очите на Изолде Принджърс

Емоционално значима за целия екип на ALL U RE беше поканата към Изолде Принджърс да участва в трибюта към Демна. Изолде, моден колекционер от Белгия и истинска Balenciaga жена, бе привлечена към каузата лично от Албена Александрова, собственичка на бутика. Изолде засне специална фотосесия с подбрани от стилиста Мартин Нинов модели на Демна за Balenciaga – както от личния й гардероб, така и от архива на ALL U RE, на фона на впечатляващата инсталация от Йово Горчев.

„Първата стъпка към устойчивото бъдеще на модата, вярвам, е да купуваме по-внимателно и информирано - само онова, което наистина обичаме, което искаме да пазим завинаги или което може да има втори живот", казва Демна. Според Албена това е и същността на неговия принос: „Той преобърна представата за лукс – от блясък към смисъл, от илюзии към реалност".

„Модата не трябва да определя кой си. Тя трябва да те отразява" — тази негова мисъл е изключително близка до мен, споделя пък Изолде. „Винаги съм усещала, че се обличам отвътре навън – дрехите, които избирам, са инкарнация на вътрешната ми същност."

„След години, прекарани с Martin Margiela и Comme des Garçons, преминаването ми към Balenciaga с Демна беше естествена еволюция – казва белгийката. - Светът, който той изгради – подривен, ироничен, концептуален, прогресивен и безкомпромисно модерен – говореше на моя естетически език. Двойствеността между висша мода и стрийтстайл, съвършенство и нарочно несъвършенство, провокативните теми на колекциите – всичко

това резонираше с мен дълбоко. Ревюта като есен 2022, пролет 2023 и есен 2024 ще останат завинаги в съзнанието ми като истински модни моменти."

Изолде признава, че да носи тези дрехи, за нея означава пълна симбиоза със самата себе си. „Те ме свързват със собствената ми вътрешна комплексност и с тази на света около мен – социална, културна, визуална. Обожавам начина, по който Демна пренаписа модните кодове – смесвайки червения килим с улицата, драмата с иронията, клишето с шега. Обемите – от гигантски до свити, спандексът, сблъсъкът между лъскаво и грубо – всичко в него беше игра, но и позиция."

Тя разказва, че някои от моделите му са основни за гардероба ѝ – като панталоните или ултрадългия черен кожен клъч, с който не се разделя по време на път. „Някои предизвикват недоумение – казва Изолде, - като чантата във формата на обувка, заради която редовно някой ми казва „Изолде, свали си краката от масата!". Когато се облека с нещо на Balenciaga, синовете ми ме съветват: „Облечи се нормално", а аз им отговарям: „Но това е нормално".

Новината за оттеглянето я е разстроила дълбоко, но „знам от опит – казва тя, - че промяната е неотменна част от творчеството. Краят на една епоха дава път на нова".

„Balenciaga под ръководството на Демна беше време, в което модата се доближи най-много до съвременното изкуство — изкуство, което провокира, което задава въпроси, което променя начина, по който гледаме света. След Демна дори пакет чипс вече не е просто пакет чипс", завършва Изолде.

С настоящата инсталация ALL U RE благодари за тези 10 години, в които следвахме неговия път — със страст, въображение и вярност към силата на идеята.