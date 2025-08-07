ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътят на шефката на КЗП Мария Филипова за служебен...

Каква прекрасна русалка - Койна Русева по бански възхити мрежата

3368
Изящна фигура показа актрисата Койна Русева. Снимки личен фейсбук профил

Изящна фигура показа актрисата Койна Русева, като пусна снимки с изрязан син бански в социалните мрежи, позирайки на скали.

Каква прекрасна русалка!; Една от най-красивите българки; Красива жена и чудесна актриса; Магнетична и великолепна!; Номер 1 си, 20-годишни пасти да ядат пред теб; Прекрасна, одухотворена красота - са само малка част от коментарите, които заляха снимките на актрисата. Тя обаче не сподели къде прекарва почивката си, а само загадъчно написа: “земноводно”. 

Койна Русева
Койна Русева

Тази година актрисата навърши 55 г. С тези снимки доказа, че за женската красота няма възраст. След ваканцията предстои да изиграе премиерно спектакъла “Дракула” в Драматичния театър “Никола Вапцаров” в Благоевград. Той е по емблематичния роман на Брам Стокър – едно от най-влиятелните произведения в жанра на готическия ужас. 


Изящна фигура показа актрисата Койна Русева. Снимки личен фейсбук профил
Койна Русева

