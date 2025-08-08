ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 8 август, вижте кой има им...

Най-добрата кайтсърфистка в Еврокомисията празнува юбилей

Екатерина Захариева

Българският еврокомисар Екатерина Захариева празнува юбилей днес. Тъй като рожденият ѝ ден съвпада с лятната ваканция, обикновено за нея този празник е и най-подходящото време за любимите водни спортове - кайтсърф и уейкбординг, заедно с най-близките, които обичат морето, колкото и тя самата.

Като комисар, отговарящ за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите, Екатерина Захариева се стреми да постави науката и технологиите във фокуса на европейската икономика. Но заради хобито си тя може да бъде наречена и най-добрата кайтсърфистка сред членовете на Европейската комисия.

“24 часа” ѝ пожелава попътен вятър!

Екатерина Захариева

