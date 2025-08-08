Джъстин Бийбър показа сина си Джак за пръв път в музикален клип (Видео)

Световноизвестният певец Джъстин Бийбър показа на света сина си Джак във видеоклип към песен от най-новия му музикален албум.

Видеото показва кратки, но запомнящи се кадри от почивка. Малкият Джак играе във водата, но лицето му остава скрито, умишлено решение, според близки до двойката. Източници, цитирани от Page Six, разкриват, че Джъстин и Хейли държат на личното пространство на детето си и избягват да показват лицето му в социалните мрежи.

Джак се роди на 22 август 2024 г., а родителите му са женени от 2018 г. Въпреки че двойката изглежда щастлива във видеото, в последните месеци все по-упорито се носят слухове за напрежение в отношенията им. Част от новите песни на Бийбър също загатват за трудности в брака им.

Феновете на Джъстин пък все по-често изразяват притеснения относно нестабилното му поведение напоследък. Според някои негови последователи, Джей Би изглежда емоционално дистанциран и непоследователен, а други дори подозират, че преминава през лична криза, пише dir. Засега нито той, нито Хейли са коментирали публично тези опасения.