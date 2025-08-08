Матю Макконъхи за малко да отмъкне ролята на Леонардо Ди Каприо в "Титаник"

Матю Макконъхи за малко е щял да вземе емблематичната ролята на Джак Доусън в "Титаник". Според Page Six, цитиран от life.dir, е изгубил тази възможност заради творчески различия с режисьора Джеймс Камерън.

В нюзлетъра на журналиста Матю Белони "What I'm Hearing" е публикуван откъс от посмъртната книга на продуцента на "Титаник" Джон Ландау - "По-голямата картина", който хвърля светлина върху случилото се по време на прослушването на актьора от Тексас.

"Поканихме го да направи сцена с Кейт Уинслет. Искахме да проверим химията, не само как изглеждат на екрана, но и как си взаимодействат", пише Ландау. "Кейт беше впечатлена от Матю, неговото присъствие и чар. Той направи сцената с южняшки акцент."

Когато Макконъхи използвал южняшки акцент, Камерън му казал: "Чудесно", но добавил: "Нека сега пробваме по друг начин."

Персонажът на Джак Доусън е сирак от Чипъуа Фолс, Уисконсин, който се опитва да се върне в САЩ на борда на злощастния лайнер, след пътуване в чужбина. Ландау твърди, че след молбата за смяна на акцента Макконъхи директно отговорил: "Не. Това беше доста добро. Благодаря", с което загубил ролята.

Въпреки че по-късно ролята отишла при Леонардо ди Каприо, режисьорът Камерън не е имал и с него леко прослушване. През 2022 г. Камерън разказа пред GQ, че когато помолил Ди Каприо да прочете реплики при импровизирана пробна снимка, актьорът казал: "О, аз не чета." Камерън отвърнал, че ако не чете, няма да получи ролята. Ди Каприо неохотно се съгласил да пробва и направил страхотно прослушване.

"Кейт просто светна... тъмни облаци се бяха отворили и лъч светлина падна върху Джак. Казах си: "Той е правилният", спомня си и Камерън.