ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец в Добрич, движението по ключов ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21069965 www.24chasa.bg

Гравирана гема с изображение на бог Дионис откриха в Хераклея Синтика

4388
Снимка: Archaeologia Bulgarica, фейсбук

Майсторски гравирана гема откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински в началото на редовните разкопки на форума на Хераклея Синтика. Макар да не е изцяло запазена, на нея се вижда ясно глава на млад мъж в профил, с правилни черти и дълги къдрици – вероятно изображение на бог Дионис, съобщиха от Archaeologia Bulgarica във Фейсбук.

Работната предварителна датировка на пласта, в който е намерена гемата, е І-ІІІ век.

Материалът също е под въпрос. Дали наистина е червено стъкло, както изглежда, ще трябва да потвърди специалист гемолог.

Находката е от североизточния ъгъл на централния площад, където екипът на проф. Вагалински проучва сграда с подова мозайка.

Снимка: Archaeologia Bulgarica, фейсбук

МАЙСТОРСКИ ГРАВИРАНА ГЕМА откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински в началото на редовните разкопки на форума на...

Публикувахте от Archaeologia Bulgarica в Петък, 8 август 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство