Българско кино под звездите в сърцето на София

Областният управител на област София, в партньорство с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", кани жителите и гостите на града на специални прожекции под открито небе, които ще се състоят от 12 до 16 август 2025 г. в градинката зад библиотеката – между улиците „Оборище", „Кракра" и „Шипка", съобщипа от областната администрация.

В пет поредни вечери, с начало от 21:00 ч., ще бъдат излъчени при вход свободен някои от най-новите и вдъхновяващи български филми от последните две години:

12 август – „Гунди – легенда за любовта"

13 август – „Без крила" – разказ за живота на параолимпиеца Михаил Христов

14 август – „Сватба" – екранизация по разказ на Николай Хайтов

15 август – „Не затваряй очи" – филм за силата на прошката и любовта

16 август – „Почивката" – най-гледаната българска комедия за 2025 г.

Събитието е част от стремежа на администрацията да подкрепя културата и да създава достъпни възможности за пълноценно лятно преживяване в града.