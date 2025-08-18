Ник Кейв още се учи как да се справи със скръбта по изгубените си синове

Певецът дари 2000 свои книги на благотворителен магазин в Брайтън, където 15-годишният Артър падна от скала и загина

Световноизвестният музикант и текстописец Ник Кейв, който за първи път ще свири в България на 19 август в Пловдив, направи неочаквано дарение. Той изпрати 2000 книги от личната си колекция на благотворителна книжарница в английския курортен град Брайтън. Кейв живя близо 20 години в него заедно със семейството си, но го напусна през 2017 г., казвайки, че не може да се справи с болката, която мястото е започнало да предизвиква в душата му.

Музикантът изгуби 15-годишния си син Артър там през 2015 г. Момчето падна от близка до семейното имение скала и загина. Проведеното разследване установи, че Артър и негов приятел преди това са опитали за първи път в живота си ЛСД - психоактивно вещество, отключващо мощни духовни преживявания и халюцинации. Още докато се намират под въздействието му, са предприели крайбрежна разходка, по време на която Артър се подхлъзва и пада от високо.

“След смъртта му просто затворих офиса за известно време. Бях отблъснат от него по някакъв начин”, казва 67-годишният музикант, който в продължение на десетилетия всеки ден прекарва с часове в студиото си и работи. Ранната загуба на детето му обаче го кара да осъзнае, че музиката не е всичко, както до този момент си мисли. Продължава да работи усилено, но това вече не е водещо за него.

През 2022 г. Ник Кейв губи и най-големия си син. 31-годишният Джетро умира при неизяснени обстоятелства само дни след като е освободен от затвора. Той е пратен зад решетките няколко месеца по-рано

заради нападение над майка си Бо Лазенби в дома им

в Мелбърн. Пуснат е обаче под гаранция, за да се подложи на лечение от наркотична зависимост. Издадена е и заповед да не се доближава до майка си в следващите две години. По време на съдебния процес адвокатите на Джетро твърдят, че младият мъж страда от шизофрения и не трябва да бъде изпращан в затвора. Съдията обаче отхвърля тезата им, като изнася данни, че той има сериозно криминално досие. Прекарвал е зад решетките и за нападение на приятелката си.

Отношенията между Джетро и Ник Кейв са сложни. Двамата се срещат за първи път, когато момчето вече е на седем години, тъй като музикантът не поддържа отношения с майка му - модела Бо Лазенби. Те имат кратък любовен роман, по време на който е заченат синът им, но се разделят преди неговото раждане. Джетро се появява на бял свят в Австралия 10 дни преди Вивиан Карнейро, първата съпруга на музиканта, също да го дари със син в Бразилия.

“Беше труден период, но накрая се получи страхотно. За мое голямо съжаление, не поддържах много контакти с Джетро в ранните години, но сега имам страхотни отношения”, обяснява певецът Ник Кейв в интервю през 2008 г. След като той се мести да живее във Великобритания, това прави и Джетро, който преследва кариера на модел, актьор и музикант. И макар да е успешен на модния подиум в Лондон, в един момент решава да се върне в Австралия при майка си.

“Нещата не се развиха толкова добре, колкото очаквах. Имах всичките тези неща с баща ми и бях в неговата сянка”, признава по-късно Джетро.

По това време Ник Кейв живее с втората си съпруга - британския модел Сузи Брик, с която имат две момчета близнаци. Това са загиналият при падане от скала Артър и брат му Ърл. Семейството избира за свой дом крайбрежния английски град Брайтън, където се надява да намери спокойствие и уединение. Ник Кейв ужасно се нуждае от подобно място, тъй като след години на системна злоупотреба с наркотици и алкохол се опитва да се спаси от тези свои зависимости. Той е толкова чувствителен на тази тема, че

в един момент се нахвърля да бие журналист,

който му задава въпрос за връзката между неговото творчество и хероина. Преди това пък се сблъсква с цяла група крещящи хулигани. В един момент Кейв започва да изпитва панически страх, че ще повлияе на феновете си, които го идеализират, и те също ще започнат да злоупотребяват с вредни субстанции. Подлага се на няколко лечения в рехабилитационни клиники, защото липсата на хероин убива креативността му за над половин година. Това е изключително дълго и болезнено време за човек, който живее чрез творчеството си и всеки ден му посвещава часове. Освен че е автор на безброй песни, той има зад гърба си няколко пиеси, поезия, сценарии и два романа.

Дълго време реденето на думи е единственият начин, по който Ник Кейв успява да се справи с болката. Открива силата им, когато е на 19 г. и губи баща си в автомобилна катастрофа. Колин Кейв е учител, ценящ културата и изкуствата. Двамата обаче имат сложни отношения, тъй като синът е доста буен. Когато баща му умира, той е в затвора заради кражба и майка му се опитва да го измъкне под гаранция. “Загубата му създаде вакуум в живота ми и думите започнаха да се редят, да се събират и да намират предназначението си”, обяснява Ник Кейв. След смъртта на децата си обаче осъзнава, че те вече нямат същата сила.

“Бях принуден да скърбя публично и колкото и да е странно, беше полезно. Това ме спря напълно да затворя прозорците, да заключа вратите и да живея в този тъмен свят”, споделя музикантът. Той започва да се учи

как да живее по различен начин с болката

Дава превес на семейството и прякото общуване с хората. “Това има много общо с Артър и Джетро... Винаги съм мислел, че изкуството е всичко. Сега вече не е така, макар че изкуството остава надежден пристан”, посочва Ник Кейв, който от миналата година е и дядо. Вторият му син Люк, който е на 34 г., стана баща на син.

Феновете полудяха, за да се докоснат до библиотеката му

Новината, че Ник Кейв е дарил 2000 заглавия от личната си библиотека, вдигна на крак феновете му. Пред благотворителния магазин в Брайтън, където пристигнаха книгите, се извиха опашки. Стотици хора дойдоха с надеждата да си купят литература, която е оформила светогледа на известния музикант и текстописец. Още повече, че заглавията са били част от артинсталации, които той е направил за своето творчество в Канада и Дания по време на световното си турне, от което Пловдив е част.

“Явно той не е от хората, които подписват своите книги или си водят бележки по страниците им, но в някои от тях има лични следи като самолетни билети например, които е използвал като отметка за прочетеното”, казва служител на магазина. Намерен е и стар плик с надпис “Зъбът на Люк”, следа от детствотото на най-големия му жив син.