Спасете къдриците си от солта и слънцето: 5 лесни правила за здрава коса през лятото

Лятото е време за море, слънце и безгрижие – но не и за къдравата коса. За разлика от правата къдриците са по-сухи по природа и се увреждат по-лесно от солената вода, горещината и UV лъчите. Резултатът? Изсушени, сплъстени и безформени кичури, които трудно се връщат към живота. “На плажа не забравяйте косата – мислете за нея както за кожата. Тя също изгаря, изсъхва и страда от солта”, напомня фризьорът Атанас Темнилов. Добрата новина е, че не е нужно да избирате между хубава почивка и здрава коса. С няколко лесни стъпки къдриците ви могат да останат меки, подхранени и жизнени – дори след дълъг ден под палещото слънце.

Къдриците са по-сухи по природа и се увреждат по-лесно от солената вода, горещината и UV лъчите. СНИМКИ: ПЕКСЕЛС

1. Изплаквайте косата след

всяко къпане в морето

Солената вода изсушава косата и прави къдриците твърди и чупливи. За да ги запазите меки и здрави, изплаквайте косата с чиста вода веднага след като излезете от морето. Ако на плажа има душове – възползвайте се. Ако не – носете си бутилка с вода за тази цел. Не е нужно да ползвате шампоан всеки път, важното е да отстраните солта навреме. Когато се приберете, тогава измийте косата както обикновено, с мек шампоан или само с балсам, за да не се натрупва сухота от често миене.

2. Подхранвайте

косата всеки ден

След цял ден на слънце, вятър и солена вода къдравата коса има нужда от допълнителна грижа, за да си върне мекотата. Нанасяйте по дължините подхранващ балсам или маска – дори само за няколко минути, докато се къпете. Не е нужно да стоите дълго с продукта, важното е косъмът редовно да получава влага. Така ще избегнете изсушаването и накъсването, а къдриците ще останат жизнени и еластични. “Косата има нужда от хидратация всеки ден, особено ако е къдрава, тя е по-суха по природа”, напомня фризьорът Атанас Темнилов. Къдравата коса трябва да се поддържа през лятото СНИМКИ: ПЕКСЕЛС

3. Заложете на леки

и хидратиращи продукти

Тежките гелове и пени често правят косата твърда и лепнеща – особено на плажа. Вместо тях използвайте овлажняващи кремове, серуми или олиа, които подхранват, без да утежняват. “Лятото не е време за тежки стилизиращи продукти – те могат да направят къдриците твърди, сухи и да утежнят косата. Слагайте лек стилизиращ продукт по възможност само по дължините, където косата има най-голяма нужда от хидратация и защита. Корените обикновено се омазняват по-бързо, а прекалено много продукт там може да направи косата сплескана и без обем”, съветва фризьорът Атанас Темнилов. Дори и къдриците да не изглеждат като “по учебник”, те ще бъдат живи, меки и далеч по-здрави.

4. Без сешоар

Лятото е чудесно време да дадете почивка на косата си от топлинна обработка. Оставете я да изсъхне естествено, особено след като сте прекарали часове на плажа. Горещият въздух от сешоара допълнително изпарява влагата от косъма, което при къдравата коса води до изсушаване, накъсване и загуба на еластичност. Естественото сушене намалява този риск и запазва мекотата на къдриците.

5. Грижа още на плажа

Започнете грижата за косата веднага щом излезете от морето. Носете си четка и хидратиращ продукт – балсам без отмиване, олио или крем. Нанесете малко в дланите и внимателно разрешете косата още докато е влажна. Това ще ви спести досадното разплитане по-късно у дома и ще предотврати заплитане, скубане и увреждане на косъма. Атанас Темнилов

Съвет за

нощна грижа

Дори и през нощта къдравата коса има нужда от защита, особено след ден, прекаран на слънце и в солена вода. Преди лягане нанесете малко количество подхранващ продукт по дължините и краищата, например балсам без отмиване, олио или лек крем. Съберете косата в свободна плитка или на кок високо на главата (т.нар. “ананас”), за да избегнете триенето във възглавницата. Ако имате възможност, спете с копринен шал или калъфка. Памучните материи изсушават и наелектризират косата. Така на сутринта къдриците ще бъдат по-меки, оформени и много по-лесни за разресване. “Много хора се грижат за косата си през деня, но пренебрегват вечерната рутина, а именно тя помага къдриците да останат хидратирани, гладки и без сплъстявания на сутринта”, напомня Темнилов.