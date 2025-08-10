Всички припадат по Педро Паскал, който не може да преживее самоубийството на майка си

И режисьори, и фенове обожават 50-годишния актьор, защото не крие емоциите си

“Всички искат парче от Педро Паскал.” Така сп. “Венити Феър” образно описва небивалия фурор, който Педро Паскал предизвиква в света на седмото изкуство. Той е на 50 години и едва ли би могъл да бъде определен като неотразим красавец, но е изкусително мъжествен, в това спор няма. И все пак как би могло да се обясни уникалното явление, в което американецът с чилийски корени се превърна за около година след появата на “Гладиатор 2” и 10 г. след първата си голяма роля в “Игра на тронове”?

Това лято мустакатият любимец на Холивуд може да бъде видян в три различни филма в един ден – “Материалистите”, “Едингтън” и “Великолепната четворка: Първи стъпки”. През зимата пък започна излъчването на втория сезон на култовия сериал “Последните от нас”, който буквално го изстреля в Космоса на славата.

Снимките и видеата му заливат социалните мрежи, списанията се борят да го сложат на първите си страници, образът му е по тениски, календари, шапки и чаши. Най-известните режисьори го искат за филмите си и се дебнат кой първи ще го отмъкне. Стотици негови мемета шетат из мрежата, почитатели го наричат “татенцето на интернет”.

Преди да стигне дотук обаче, Хосе Педро Балмаседа

Паскал преживява трудни времена

През 1997 г. се дипломира в училището по изкуства “Тиш” на Нюйоркския университет и две години по-късно напуска Голямата ябълка заради Лос Анджелис, където успява да получи епизодични роли, една от които в сериала “Бъфи, убийцата на вампири”. Но през 2000 г. се връща в Ню Йорк, където сменя работа след работа в барове и ресторанти (уволняван е над 10 пъти), за да се издържа, и ходи безуспешно по кастинги. Едва свързва двата края, а най-близкото му същество е кучето му Грета. “Спаси ми живота, защото беше съществото, заради което се връщах вкъщи”, признава актьорът.

Малко преди това хоризонтът съвсем се смрачава заради семейна драма. Майка му Вероника се самоубива, когато той е на 24 години: “Беше най-тежкият период от живота ми. Беше ми много трудно да го приема и не знам дали някой ден ще успея напълно - начина, по който родителите ми се разделиха и по който тази раздяла бе последвана от трагедия”. В памет на майка си приема нейната фамилия Паскал за творческо име. “Тя беше любовта на живота ми”, споделя в интервю.

Родителите му пристигат в САЩ от Чили като политически имигранти след преврата на генерал Пиночет. Педро е бебе на 9 месеца. “Искаше да стане актьор, откакто беше на 4 г.”, казва по-голямата му сестра Хавиера Балмаседа. До 30 г. обаче кариерата му е в пълен застой и отчаян, той започва да търси друго поприще. “Не, твърде си добър”, всеки път го спират близките му. “Имах толкова ангели около мен”, казва с благодарност мегазвездата. И до днес

поддържа редовно връзка със своите 34 първи братовчеди,

но признава, че ги е помолил да не раздават наляво и надясно телефонния му номер.

Ванеса Кърби, която играе Сю Сторм във “Фантастичната четворка: Първи стъпки”, смята, че привлекателността на колегата ѝ идва от “огромната му уязвимост”: “Той не притежава “дебела броня”, така че ти се показва веднага и ти се доверяваш на този човек, защото се разкрива по много смел начин”. Според мнозина силата му е, че умее да показва силни емоции, загриженост и нежност. “Паскал е необикновен модерен секс символ извън всякакви норми”, коментират почитатели в ТикТок. Според тях феноменът се корени “не в това как изглежда, а как ни кара да се чувстваме”. Добронамерен и открит е и публиката лесно се идентифицира с него. Уязвимостта му пролича и в публичното признание, че получава пристъпи на силна тревожност.

Онези, които го познават добре, твърдят, че е най-щастлив, когато хората около него са щастливи, че е естествено любопитен и сърдечен. Лесно се разплаква и се смее шумно, има най-пронизителните, но и най-тъжните очи на света. “Нямаше по-забавен човек от него - спомня си състудентката му и близка приятелка Сара Полсън. - Но той носи кладенец от болка в очите си, от който никога не се е опитвал да се скрие, и мисля, че това го прави толкова невероятен като актьор. Беше просто магнетичен за мен в онези младежки години и все още е.”

Първият му пробив идва с наближаването на 40-те, когато изиграва Оберин Мартел в четвъртия сезон на “Игра на тронове”. Следват фантастичният сериал “Мандалорецът”, криминалето “Наркос”, но вратите към международната известност окончателно му отваря ролята му на Джоел Милър в постапокалиптичната драма “Последните от нас”. На големия екран това се случва с “Гладиатор 2”. През 2023 г. вече е в списъка на най-влиятелните личности в света на сп. “Тайм”.

Извън актьорството Педро Паскал

се определя като агностик и прогресивен либерал

Той е активен защитник на ЛГБТ правата и напълно подкрепя по-малката си сестра Лукс, която е трансджендър. Влезе в публичен конфликт с Дж. К. Роулинг заради кампанията ѝ срещу трансхората във Великобритания.

В началото на годината звездата се обяви в подкрепа на Украйна и подписа отворено писмо, обвиняващо филмовата индустрия за пасивната ѝ позиция по отношение на случващото се в Газа.

Странното е, че при тази огромна популярност, за личния живот на новия холивудски любимец не се знае почти нищо. Известно е, че никога не се е женил и няма деца, но интимните му връзки са тера инкогнита. И това го прави още по-енигматичен.