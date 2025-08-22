ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Нека не омаловажаваме усили...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21072047 www.24chasa.bg

Как да носим каубойски ботуши в града

Юми Реджеб

[email protected]

1108
Днес ботушите се носят с леки памучни рокли за по-силен контраст. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Кънтри стилът се завръща в колекциите на водещите модни брандове

Каубойските ботуши никога не излизат напълно от мода. Те просто изчакват подходящия момент, за да завладеят отново подиумите и градските улици. Ако има аксесоар, който може едновременно да бъде носталгичен и напълно актуален, това несъмнено са емблематичните обувки с остър връх и характерна извивка. А лятото на 2025-а и предстоящата есен отбелязват началото на нова златна ера за тях и за уестърн визията като цяло.

Водещите модни къщи още в началото на годината загатнаха за завръщането на западния дух в колекциите си. Saint Laurent представиха аутфити в стил “градска каубойка” с акцент върху лъскавата кожа и дълбоки черни нюанси. Isabel Marant заложи на модели в приглушени земни тонове, украсени с декоративни шевове и фина бродерия, които придават мекота и артистичен щрих на цялостния външен вид. Chloe също реинтерпретира класическия ботуш, но с характерната за марката френска чувственост и изтънчен подход към силуета и материалите.

Инфлуенсъри от цял свят показват как екстравагантните обувки могат да бъдат част от всекидневната визия.
Инфлуенсъри от цял свят показват как екстравагантните обувки могат да бъдат част от всекидневната визия.

Ralph Lauren не просто включи каубойските ботуши в есенната си линия, а

изгради цялостен образ в

духа на луксозния уестърн

Колекцията включва кашмирени пончота, широкополи шапки и обемни кожени палта, при които обувките не са само допълнение, а ключов визуален акцент. Balenciaga подхожда концептуално, използвайки уестърн мотивите чрез своята типична линия на деформация и преувеличение. Там ботушите добиват почти скулптурна форма, превръщайки се повече в артистична инсталация, отколкото в практичен аксесоар.

Особено влияние върху възхода на тренда оказа премиерата на музикалния албум Cowboy Carter на Бионсе. Сценичният ѝ стил в клиповете предизвика вълна от одобрение към кънтри визиите, като модната платформа Lyst отчете над 200% ръст в търсенията на обувки в уестърн стил само седмици след излизането на албума. Този ефект се затвърди и от инфлуенсъри по цял свят, които показаха как екстравагантните ботуши могат да се интегрират във всекидневни, елегантни, а понякога дори и минималистични тоалети.

Любопитен е и историческият контекст. Те се появяват още през втората половина на XIX век като здрава и функционална обувка, предназначена за нуждите на ездачите в американския Запад. Високите токове осигурявали стабилност в стремената, а дългата горна част предпазвала краката при движение през пресечен терен.

С течение на времето, още през 20-те и 30-те години на XX век те започват да навлизат в популярната култура покрай възхода на уестърн филмите. Истинският им пробив настъпва през 50-те, когато холивудски звезди ги превръщат в символ на сила, свобода и романтичния дух на Дивия запад.

През 70-те с разцвета на

кънтри музиката ботушите се

възраждат като моден избор,

носител на индивидуалност, бунтарство и ретро очарование. През 80-те дизайнерите започват да ги включват все по-смело в своите колекции. Calvin Klein и Ralph Lauren поставят западните мотиви в центъра на своите деним кампании, а икони като Мадона ги въвеждат на сцената като част от артистичния си образ. В началото на новото хилядолетие особено около издаването на албума Music поп звездата буквално превръща каубойския стил в глобална мода, вдъхновявайки цяло едно поколение.

Днес ботушите се комбинират с леки памучни рокли, с деним и бяла тениска за небрежно излъчване, с ефирна копринена рокля за вечерен тоалет и дори с елегантен костюм за изненадващо добър баланс между мъжествено и женствено.

При избора на каубойски ботуши телосложението и височината също имат значение. Ако сте с нисък ръст, заложете на модел с по-къс и изчистен силует, с тясна горна част и умерен ток, който добавя визуална елегантност, без да утежнява. Избягвайте прекалено обемни или високи до коляното варианти, които има риск да скъсят оптически краката. Високите дами могат спокойно да експериментират с по-дълги и акцентирани модели с ресни, декоративни шевове или контрастни детайли. Независимо от ръста обаче

ключово е моделът да

следва естествената линия

на крака, а стайлингът

да подчертава пропорциите

Рокли с цепка, прилепнали дънки или панталони с висока талия ще ви помогнат да постигнете идеалния баланс.

През 2025 г. дизайнерските модели акцентират върху висококачествена кожа, изящни бродерии, ресни, метални апликации и дори иновативни материали като рециклирани влакна и веган алтернативи. Цветовата палитра варира от класическото черно и кафяво през винтидж тонове на охра и бордо до пастелни и перлени нюанси, които се срещат дори в булчинските капсулни линии на марки като Zimmermann и Reformation.

Лятото и есента на 2025 г. предоставят всички основания да направим място в гардероба си за каубойските ботуши, независимо дали ги носим с копринена пола, или с любимото си дънково яке. От филмите на Клинт Истууд през сценичния блясък на Мадона в началото на века до TikTok видеа със стилни кънтри визии в метрото на Токио – те винаги намират начин да бъдат навсякъде. И ако модата е сериал, то тези ботуши са героят, който изчезва за няколко сезона само за да се завърне драматично с по-добър стил и култова реплика. И точно това ги прави вечни.

Днес ботушите се носят с леки памучни рокли за по-силен контраст. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ
Инфлуенсъри от цял свят показват как екстравагантните обувки могат да бъдат част от всекидневната визия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)