Как се промени профилът на съвременния турист?

Преди няколко години туристът и неговите предпочитания бяха в голяма степен предвидими – в най-честия случай чартърен полет, хотел с ол инклузив и няколко дни пълен релакс на плажа. После дойде COVID-19 и преобърна целия ни живот наопаки, но и ни накара да осъзнаем колко ценно е времето ни за почивка, колко важно и зареждащо е да излезем от домовете и рутината си и да пътуваме.

Днес туристът слиза от самолета с едно наум – иска повече емоция, повече разнообразие и преживявания, които да носи дълго време в спомените си и да разказва дълго след завръщането си.

Затова и през последните години туристическата индустрия преживява дълбока промяна. Днес туристите търсят много повече от стандартната комбинация „плаж + хотел“, те очакват комплексно преживяване, което да съчетава почивка, култура, забавление и често – силни емоции и адреналин.

От пасивна почивка към активни преживявания

Класическият турист, който прекарва дните си на шезлонг, постепенно отстъпва място на пътешественика-изследовател. Днешният гост планира пътуването си така че да комбинира няколко типа дейности – културни събития, спорт, кулинарни преживявания и все по-често развлекателни услуги с висока доза адреналин. Разбира се в тази графа попадат екстремни спортове, но и казино, игрални зали или участие в турнир като водещи елементи от програмата.

Игралният туризъм – новата ос на забавленията

Водещи световни дестинации като Лас Вегас, Макао и Монако отдавна са изградили своята туристическа идентичност около казината и луксозните комплекси. Но тенденцията вече се наблюдава и в Европа, включително в Балканския регион.

България, Гърция, Румъния и Сърбия привличат все повече гости, за които казиното е част от пакета – заедно с хотелското настаняване, СПА услуги, гастрономически изкушения и нощен живот. Моделът на интегрираните курорти (integrated resorts), който комбинира луксозен хотел, конферентни зали, търговски център, заведения и игрални зали, все повече се налага и добива популярност и в нашия регион. Пример за такова място е комплексът Palms Royale Sofia, разположен в рамките на Grand Hotel Millennium в центъра на София. Това ексклузивно място за развлечения съчетава стилен интериор, интимна атмосфера и безупречно обслужване – създавайки едно изискано преживяване за ценителите на класата и комфорта.

Какво търси новият турист в казино преживяването

Съвременният игрален турист не е непременно професионален играч или „high roller“. Много от посетителите идват заради:

Атмосферата – блясъкът, емоцията и социалната среда на казината;

Събитията – покер турнири, галавечери, концерти;

Услугите – гурме ресторанти, СПА центрове, ексклузивни барове;

Пакетните оферти – съчетание на престой, храна, култура и игра.

Промените в профила на туриста показват, че пътуването се възприема като инвестиция в емоция и преживяване, а не само като почивка. Игралният туризъм е само един от сегментите, който отговаря на това търсене, но е сред най-бързо развиващите се.

Затова и дестинациите, които успяват да предложат сигурна, регулирана и разнообразна игрова среда, заедно с качествени туристически услуги, вероятно ще бъдат сред най-предпочитаните в следващите години.