Бащите прочути, но децата - оригинали, не копия!

“Крушата не пада по-далеч от дървото”, гласи известната българска поговорка. И е вярна, а доказателство са децата на известните бащи като Юлиан Вергов, Александър Морфов, Димитър Рачков, Евтим Милошев и много други, чиито деца също се отличават сред връстниците си със своя талант.

Дали са поели пътя на родителите си, или пък точно защото искат да избягат от светлините на прожекторите - те определено се открояват със своята оригиналност.

Предстяваме ви къде са сега децата на някои от известните български актьори, музиканти, режисьори, продуценти.

“Хамлет” събра Атанасови и в ролите им от живота

Шекспировият “Хамлет” в Армията събра на една сцена проф. Атанас Атанасов и сина му Ясен. В представлението на Стоян Радев проф. Атанасов влиза в ролята на Призрака (бащата на Хамлет), като преди 29 г. на същата сцена играе датски принц. Сега той предаде щафетата на сина си Ясен, който с чувство за хумор е чудесен съвременен Хамлет. “Има нещо любопитно, че в живота сме баща и син, на сцената също. Провокативно е”, разказа Атанас Атанасов в интервю пред “24 часа” за спектакъла.

За разлика от сина си проф. Атанасов не е на щат в театър “Българска армия”, а само гост. Той преподава актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ, като негови ученици са били Малин Кръстев, Владимир Зомбори, Христо Пъдев и много други. Проф. Атанасов има още две деца – Мария от първия му брак и Алиса от втория му. Впрочем Алиса блесна с ролята си на Петя Дубарова във филма “Петя на моята Петя”. Преди това е играла и в театъра, като в представлението на Пловдивския театър “Пет жени в еднакви роли” баща ѝ я режисира.

С очи като на Вергов тя играе, пее и свири на китара Атанас Атаносов със сина си Ясен на сцената в представлението “Хамлет” СНИМКА: ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

Освен че е наследила красивите очи на баща си, 23-годишната Алена Вергова определено е взела и неговия талант. Момичето завърши НАТФИЗ с актьорство за драматичен театър в класа на проф. Ивайло Христов и вече е в трупата на театър “Българска армия”. Участва в постановките “Истината или се осмеляваш” и “Много шум за нищо”. Играе за малко и заедно с баща си в сериала “Откраднат живот”. Там Юлиан Вергов беше в образа на доц. Виктор Банков, а Алена имаше епизодична роля през 2017 г. като пациент.

Освен с актьорство тя се занимава и с музика. Има група, с която свири на китара и пее любими на много хора парчета от българската и чуждестранната сцена. Вече има немалко концерти зад гърба си, като съвсем наскоро събра близки и фенове на самостоятелно участие на морето. Тогава сцената ѝ беше стар автобус, а тя се беше качила на покрива му.

Д-р Шопов-младши от “Ергенът” до родител отличник в ютюб Юлиан Вергов с дъщеря си Алена Снимка: Инстаграм

Внук на легендарния актьор Наум Шопов и син на Христо Шопов, Шопов-младши, носещ името на дядо си, през 2018 г. се дипломира като лекар в Медицинския университет в София. След това изигра и д-р Борис Тасев в докторския сериал “Откраднат живот”. Това вероятно е и единствената му най-голяма роля. След нея актьорството и медицината остават на заден план, като от няколко години е водещ на “Ергенът”, а с любимата му Теа Минкова имат влог в ютюб - “Теа и Наум”. Там публикуват видеа от пътувания, говорят за родителството и др.

Може би никога не съм се обръщал към дядо си Наум с “дядо”. Винаги е бил само Наум, защото той превърна това име в титла и съм горд, че я нося, написа Наум Шопов-младши в социалните мрежи точно в деня на 95-годишнината от рождението на дядо си. Тогава неговият внук заведе дъщеря си на Стената на славата пред Театър 199. Там преди 25 г. Наум Шопов оставя отпечатъците на дланите си и посланието “На 199 с любов!”. Христо Шопов

61-годишният му баща Христо Шопов обаче не престава да играе. Миналата година той се върна към емблематичната си роля на Иван от филма “Вчера”, само че на сцената. Със София Кузева (която изигра Дана в лентата) направиха продължение на филма под формата на представление - “Не бях аз”. Режисьор на спектакъла е сестрата на Христо – Лиза Шопова.

Във “Вог сме!” - горд е Калин Сърменов с модела Димана Наум Шопов Снимка: Инстаграм

Безспорно директорът на Сатиричния театър е горд татко и не го крие. Във фейсбук не пропуска да се похвали с дъщеря си Димана, която е успешен модел зад граница.

“Граждани, във “Вог” сме! Тоест и аз покрай Димана! Все пак генетика”, “Димана е една от топмоделите в света! Разбира се, че се фукам! Сега е в Париж, ако се чудите”, пише той за дъщеря си. Тази година тя дефилира на Седмицата на модата в Париж, като това бе световен дебют за нея на откутюр (Haute couture) ревютата във френската столица. Освен това беше и абитуриентка.

Въпреки че израства в театъра покрай баща си, тя никога не е имала желанието да тръгне по неговите стъпки. “Не ме грабна театърът, това е доста трудна професия”, казва тя. От 3 г. е модел на “Ивет фешън”, като предстои да учи “Бизнес и финанси” в Париж. Освен това се занимава и с разработването на два софтуера, които може да се ползват като приложение на телефона за учене на езика на глухонемите и друг, който е в помощ на хора с проблеми със зрението.

Сърменов има още две дъщери.

Мария Вълдобрева по пътя на Стефан, но с подкасти, в които кани артисти Димана Сърменова с баща си - Калин Сърменов, и малката си сестричка Снимка: Личен фейсбук профил

За разлика от баща си Мария Вълдобрева не се занимава с музика, но пък и тя като Стефан тръгна по пътя на актьорството. Завършва бакалавър “Кино” в Кралския колеж в Лондон, а след това записва “Актьорство за драматичен театър” в класа на доц. Снежина Петрова в Нов български университет. Била е асистент във филми на Камен Калев и Павел Веснаков, като е участвала в няколко късометражни филма, както и в сериалите “Татковци” и “Мен не ме мислете”.

Преди 2 г. създава видеоподкаста за кино “КиноСпирка”, където кани известни актьори и режисьори. Води също така и рубрика “Преди обед” по Би Ти Ви.

Баща ѝ Стефан Вълдобрев, който също е завършил актьорство, само че в НАТФИЗ, сега предимно се е отдал на музиката с “Обичайните заподозрени”. Съвсем наскоро започнаха новия си проект “Акустиката на България”, като идеята е групата да записва парчета на исторически места в страната като Римските терми във Варна, църквата в Земен, Перперикон, църкви в Търново, Античния театър и др.

Неда и Сара Морфови в киното с различни роли - режисьор и оператор Стефан Вълдобрев с дъщеря си Мария Снимка: Инстаграм

По-голямата дъщеря на артистичното семейство на Александър Морфов и Рени Врангова - Неда, също върви по стъпките на баща си.

Тя направи своя голям дебют като режисьор в киното с минисериала на БНТ “Те, вълните”. По него работи заедно с Петър Крумов, а освен това двамата са и съсценаристи с Рене Карабаш (Ирена Иванова) и Димитър Христов-Кевин.

Неда завършва режисура в Единбург, като през следващите 15 г. снима реклами в международни екипи. Пред “Свободна Европа” казва, че рекламата ѝ е дала възможността да се учи на гърба на доста богати клиенти и да открие своя стил.

Аз често на шега я наричам София Копола, но тя май не иска. Баща ѝ - Александър Морфов, е един от най-големите театрални режисьори у нас и не само. Сигурна съм, че и тя ще се превърне в едно от най-важните режисьорски имена в киното, написа за Неда Теодора Духовникова, която играе в “Те, вълните”. Неда и Сара Морфови на премиерата на “Те, вълните” СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА СЕРИАЛА

Сестра ѝ Сара Морфова също е в тази област. Учи операторско майсторство в НАТФИЗ и продължава да се занимава с това. Съвсем наскоро излезе видеоклипът на Дара към песента “Нито звук”, на който Сара е оператор. Работила е по клипове на Рут Колева, групата Ouch Blanket и други. Заедно с Николай Яръмлъков Сара е оператор на документалния филм “Лимбо” на режисьорката Джулия Пъстракова, който миналата година отиде на полуфинала за студентските оскари.

Рачков-младши и Петър Милошев - полубратя и вече готови актьори Александър Морфов

Още от малки Димитър Рачков-младши и Петър Милошев имат роли в телевизията и в театъра. Това са талантливите синове на сценаристката и актриса Христина Апостолова. Димитър е плод на любовта ѝ с Димитър Рачков, а Петър е от връзката ѝ с продуцента Евтим Милошев. И двете момчета участваха в сериала “Откраднат живот ”.

Първите стъпки на Митачето са доста по-рано - едва на 7 е, когато получава роля в постановката “Скакалци” на Ст. Л. Костов в Сатиричния театър. Сега Рачков-младши е студент, учи във висше училище по изкуствата в Париж. От ляво на дясно - Димитър Рачков, Христина Апостолова, Димитър Рачков-младши и Евтим Милошев Снимка: Инстаграм

“Когато звънях на Митето - моя син, вдигна Пепи. И му викам: “Пепи, дай ми Митко”. А той казва: “Батко, ела, другият тате звъни”. Малко баджанашко звучи, но от това по-прекрасно и по-приятно нещо не виждам”, разказа преди време Рачков.

Впрочем тази година Рачков и Христина бяха в главните роли в сериала на БНТ “Всичко за сина ми”, продуциран от Евтим Милошев. А синът им Петър изигра детето им.

“Пепката - казвам го съвсем отговорно - е изключително дисциплиниран и подготвен актьор”, похвали Рачков сина на Евтим Милошев.