Днес д-р Михаил Тиков ще е на педали - води отбора на “БУЛФАРМА” в L’ETAPE BULGARIA by TOUR DE FRANCE

Д-р Михаил Тиков, собственик на фирма “БУЛФАРМА”, на едни от частните болници с най-високо доверие на пациентите, сред които “Софиямед”, “Пълмед”, “Бургасмед”, днес празнува рожден ден.

Бизнесменът, който никога не сваля лекарската престилка, ще празнува на педали в прекия смисъл на думата. Той ще оглави отбора на BULPHARMA TEAM в любителското колоездачно състезание по правилата на големия TOUR DE FRANCE. Фамилията Тикови ще премине по трасе от 58 километра с денивелация от 1090 метра на запад край любимия им язовир “Батак”. Това е мястото, където д-р Тиков “лекува” своя работохолизъм.

Собственикът на най-голямата верига лечебни заведения в 5 български града прибави през тази година към групата и столичната болница “Сердика”, която вече работи под името МБАЛ “СЕРДИКАМЕД”.

Бизнесът на Тиков освен в здравеопазването е и във фармацията, строителствота, транспорта и логистиката, производството на строителни материали, управлението на имоти,изграждане на фотоволтаични системи.

Тиков и е един от най-големите дарители по време на COVID-19, като и днес подкрепя спортни, културни и социални инициативи.

През 2025 г. за пореден път “БУЛФАРМА” бе отличена от Българската агенция по инвестиции като “Инвеститор на годината” с почетния приз за устойчив бизнес.

И на този рожден ден освен стотиците излекувани пациенти д-р Тиков ще получи първите пожелания от своя екип, с когото заедно сбъдва успеха.

От “24 часа” - здраве и време за най-важните, които тази вечер ще опитат бялото вино, направено от него - семейството!