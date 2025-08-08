Виктория Костова от “24 часа” е талантливата и жива близначка на PR-а Константина Костова

Когато в журналистиката не проверяваш фактите, често можеш да нараниш много хора. Жълт седмичник в петък описва личната история на водещия на “Тази събота и неделя” по Би Ти Ви с драматично заглавие “Смърт отлага сватбата на Митьо Маринов” с любимата му Константина Костова.

Ако неизвестната нам авторка си беше направила труда да позвъни в “24 часа”, където и двамата са работили, щеше да научи следното - и Митьо, и двете близначки Виктория и Константина Костови дойдоха в екипа като студенти. Представиха се блестящо не само като пишещи, но и като водещи. Митьо дебютира в TRENDY - проект на “24 часа” и БНТ, а момичетата бяха основна част в първото предаване в телевизионното ни студио “Кое от двете?”. Константина и Митьо Маринов

После телевизията привлече Митьо, PR професията допадна на Косето Костова. Нейната близначка Виктория Костова от отдел “Оживление” и в този съботен брой е подготвила интересни страници. Днес тя е едно от най-разпознаваемите млади имена в журналистическата професия.

В публикацията за годежа на Митьо и Косето обаче е описано, че смъртта на нейната близначка Калина е осуетила тяхната сватба. Да, загубихме преди месеци също талантливата Калина Костова, чиято фамилия съвпада с тази на двете близначки. И всички много тъжим за нея! Калина Костова ни напусна на 12 април тази година.

Да помогнем още малко на жълтия седмичник с достоверни факти - вестникът, в който Митьо и Косето се срещат и влюбват, е “24 часа”. Но благодарим на колегите, които вероятно смятат, че когато напишат “вестник”, читателите приемат, че това само и единствено е “24 часа”. Днес освен хартия той е медийна платформа - огромен сайт, подкастове, събития, място за дебати, издателство на книги...

Знаем, че няма да променим жълтите медии, но точно заради това, което причиняват, преди време създадохме рубриката “Истина или лъжа”.

