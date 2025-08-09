Дженифър Лопес обеща на Рени от Варна да дойде за концерт в България (Ексклузивни снимки)

Канят нашенката зад сцената след изпълнението на звездата във Варшава

Снимките на Джей Ло (дори с фенове) ги прави само професионален фотограф

Не разрешават селфита и автографи

"Това беше най-голямата ми мечта още от детската градина. Още тогава слушах нейни песни по радиото. Любимата ми беше On the floor. Дълго време си мечтаех да я видя на живо и да я слушам."

Така варненката Рени описва как се е зародила симпатията, привързаността, че дори и страстта към родената в нюйоркския квартал "Бронкс" певица и актриса Дженифър Лопес.

"Разбрах, че през 2012 г. е имала концерт в България, но тогава съм била много малка. Все пак София е доста далеч от Варна", обяснява младата жена.

Казва се Ирина Горидкова, но приятелите я наричат Рени. На 26 години е, наскоро завърши Висшето военноморско училище. Специалността е логистика. През свободното си време се занимава с фотография, обича да ходи на културни мероприятия - театър, опера, харесва много и киното.

В същото време се познава с Ищар, снима се с един от синовете на Чарли Чаплин и с Джон Малкович, Стоичков дава автограф без ред, Стефан Данаилов я кани в гримьорната си.

Всъщност именно

автографите са голямата страст на Рени

Но не от когото и да е. Само от любимите артисти, певци, музиканти и спортисти.

Всичко тръгва покрай майка й, която е преподавател по английски език. Тя я запалва по театъра и операта, киното и изкуството като цяло. Баба също е много интелигентен човек, един от най-добрите архитекти. Всички са от Варна.

По едно време излиза новината за европейско турне на Дженифър Лопес. Но покрай разни събития, например края на връзката с Бен Афлек, го отменят. Тази години обаче обявяват, че го подновяват. Майката на Рени - Юлиана, я изненадва на рождения ден - 18 юли, с Golden VIP билети за концерта на певицата във Варшава.

За съжаление на Рени, въпросните билети не включват лична среща с Джей Ло. Само топла и студена кухня, все едно си на ол инклузив, и хубави места с добра видимост, но малко по-далече, а не точно пред сцената сред тълпата.

"Гледахме с майка ми цените - за да се запознаеш с нея, са 3000 лева. Аз ги нямах тези пари и си помислих, че мечтата ми отиде на вятъра", разказва варненката.

Другият подарък от майка е последният албум на Дженифър Лопес, но като грамофонна плоча. Рени няма грамофон, но обещава скоро да си купи.

Избират да отидат на концерт във Варшава, защото в Букурещ имало някакви планирани събития на стадиона и концертът щял да е пред парламента. Преценяват, че там е по-малък шансът да стигнат до звездата, а във Варшава събитието е в зала.

Пътуването е през Истанбул със самолет, което за Рени е първото по въздух. В началото се притеснява, но после полетът харесва, а летището в турския мегаполис направо я изумява.

Стигат вечерта във Варшава и разбират, че има специална фен зона там със сергии за сувенири. "Купих си тениска, шапка, разни други

неща, които не могат да бъдат намерени в България

А и се оказа, че не можеш да поръчаш от мърчандайзинга на сайта с доставка за у нас", разкрива преживяванията си Рени.

Чакат два часа-два часа и половина, но разбират, че певицата е била на пазар из луксозните бутици. По едно време пристигат няколко буса, слизат музикантите от бекстейджа.

Нашето момиче разпознава мениджъра на Джей Ло, казва се Бени Медина. Рени го моли да се снима с него, наоколо са още 10-15 фенове.

Тя е със специална тениска, като държи да се види надписът "Варна", та звездата да разбере от кой град е. Фланелката става атракция, всички я снимат и Рени накрая се осмелява да го попита дали не може да уреди снимка с Джей Ло.

"Казах му, че нямам възможност да дам 3000 лв. Той ми каза да изчакам малко", връща лентата назад тя.

По едно време я хваща за ръката и я вмъква в хотела. Даже майка се чуди къде е и влиза да я търси. Мениджърът я насочва към асистента си да запишат координатите - телефони, имейли.

След това тръгват за стадиона, там - страхотни опашки. След концерта асистентът я вкарва зад сцената, където се среща с идола си.

"Казах й, че идвам специално от България, че срещата с нея ми е голямата мечта. Припомних за 2012 г., тя се сети, усмихна се и каза, че ще се опита да дойде отново.

Помолих я да ме последва в инстаграм,

тя каза на едно момиче да ми вземе телефонния номер и след половин час вече ме следваше.

Имам чувството, че някой отгоре ме направляваше, може би баба ми, която си отиде преди четири години", разчувства се фенката на Джей Ло.

Преди да се доближи до Дженифър Лопес, вземат телефона,чантичката и малкото тефтерче. За съжаление, няма как да я допуснат и с плочата, която носи за автограф. Също така вземат портмонето и телефона на майка й. Има обаче професионален фотограф, който по принцип прави по 3 снимки, но тъй като е последна, снима 10 кадъра.

"Най-много искам да благодаря на моята невероятна майка, ако не беше тя, нямаше да се осъществи тази моя голяма мечта", завършва разказа си Рени.