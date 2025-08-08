Тайната дъщеря на Фреди Меркюри: След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него

Тайната дъщеря на фронтмена на Queen Фреди Меркюри направи емоционално изявление преди публикуването на книга за техните отношения.

В книгата жената, известна само като Б., казва:

„Не исках да споделям баща си с целия свят. След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него, с неверните представи за него и с чувството, че баща ми вече принадлежи на всички.

Плаках и скърбях за баща си, докато феновете по целия свят скърбяха за Фреди. Когато си на 15 години, това не е лесно.

Трябваше да стана възрастна без него и да преживея всички важни моменти и събития без неговата подкрепа.

В продължение на 30 години трябваше да изграждам живота си и семейството си без него и да приемам, че той няма да е там, за да споделя щастливите моменти с нас. В продължение на 30 години, докато останалият свят преосмисляше живота на Меркюри, музиката му и всичко, което беше, аз имах нужда баща ми да бъде само за мен и семейството ми. Как бих могла да говоря преди това?".

Б. даде изявление, след като разбра, че бившата любовница и близка приятелка на Меркюри, Мери Остин, твърди, че не е знаела за съществуването на тайната дъщеря, пише "Дейли мейл".

Остин, която наследи голяма част от богатството на Меркюри и избягва публичността, е изразила съмнения относно историята на Б. в интервю.

Книгата, която разказва историята на Б., озаглавена „Love, Freddie", излиза през септември.

„Аз съм съкрушен от предполагаемата реакция на Мери Остин. В продължение на 34 години истината за живота на Фреди е била изкривявана, изопачавана и пренаписвана, но тя не е казала нищо", каза Б.

Книгата разказва историята на едно дете, заченато случайно по време на авантюра с жената на близък приятел през 1976 г., година след като „Бохемиан Рапсодия" става хит.

Разкритието беше голям шок за милионите фенове на певеца, които отдавна го обичат и приемат като гей. Последният му приятел, покойният Джим Хътън, е един от мнозината, които са написали книги за преживяванията си с него.

Легендарен шоумен, известен с екстравагантността, остроумието и четириоктавния си глас, Фреди е имал редица пълноценни връзки с жени. Сред тях е Мери Остин, която среща, когато тя е на 19, а той на 23 години, дълго преди да стане суперзвезда.

Двамата живеят заедно и са сгодени за известно време, преди Меркюри да признае, че е гей. Те никога не са имали деца, въпреки че Мери е родила двама сина от друг партньор и е останала близка с Фреди до края на живота му.

Връзката му с друга жена – майката на детето му – обаче е била нещо, което Фреди е пазил в тайна.

В първата глава на книгата има ръчно написано писмо от дъщерята на Фреди, в което тя казва: „Фреди Меркюри беше и е мой баща. Имахме много близки и любящи отношения от момента, в който се родих, и през последните 15 години от живота му.

Той ме обожаваше и ми беше посветен. Обстоятелствата около раждането ми може да изглеждат необичайни и дори скандални според стандартите на повечето хора. Това не бива да е изненада. Те никога не са отнели от неговата отдаденост да ме обича и да се грижи за мен. Той ме ценеше като скъпоценно притежание."

В книгата са включени 17 ръчно написани дневника, които Фреди е дал на Б. три седмици преди да умре, разкри авторката Лесли-Ан Джоунс.

Б. поясни, че тя сама се е свързала с Джоунс за авторството и одобрява начина, по който е написана книгата.

„Някои хора я обвиняват, че е измислила цялата история и че се е възползвала от мен. Искам да бъда много ясна по този въпрос. Не става въпрос само за това да я защитя, а и да защитя себе си.

Искам да кажа, че след като прочетох първия вариант на книгата, авторката уважи моята молба да премахне определени пасажи, които съдържаха информация, която й бях разкрила, но впоследствие реших, че не искам да бъде публикувана.

Тя винаги уважаваше моите искания, искаше да бъда напълно доволен от крайната версия. Никога не се е възползвала от мен. Искам обществеността да знае, че не бих могла да намеря по-внимателна, търпелива и грижовна авторка и че лично одобрих крайната, окончателна версия за публикуване".

По думите й последните 34 години на Фреди са били свързани с песните, които той не написа и не изпя, и с концертите, които не изнесе. "

Но за мен – и съм сигурна, че и за другите му близки и любими хора – тези години бяха свързани с всички неща, които не успяхме да направим заедно: разговори, които не успяхме да проведем, въпроси, които не успяхме да зададем, и отговори, които не успяхме да дадем. Те бяха свързани с изповеди, които не можахме да си споделим, смях, игри, които не можахме да играем. Свързани бяха с рождени дни, Коледи, моменти и време, на които никога не успяхме да се насладим заедно."